Американские ученые провели исследование, направленное на изучение закономерности между освоением Интернета и развитием деменции у пожилого населения. Референтная группа составила около двадцати тысяч человек от пятидесяти до шестидесяти пяти лет. Наблюдение продолжалось на протяжении восьми лет. Два раза в год испытуемые проходили тестирования, оценивающие когнитивные способности отвечающих. Время от времени производился сбор статистики, показывающей уровень распространенности навыка пользования Сетью.
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Согласно результатам исследования, 4,7% из общего числа испытуемых страдали от старческой деменции. Выявилась прямая зависимость распространения деменции от степени освоения Всемирной паутины. Так, те, кто не освоил компьютер и Сеть, имели вдвое больший шанс получения заболевания, чем постоянные пользователи Интернета. Однако злоупотребление технологиями ведет к обратному результату: испытуемые, которые проводили в Интернете больше шести часов в день, так же попадали в зону риска. Оптимальным количеством времени, которое требуется пожилым людям, ученые называют до двух часов ежедневно.
По догадкам ученых, Интернет имеет лишь косвенное отношение к данному явлению. Скорее всего, результаты связаны с тем, что получение новой информации и обучение в любом случае положительно влияют на нервную систему человека – и примером может послужить не только освоение Интернета.