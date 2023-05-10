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Названы способы, которые помогут отличить изображения, сгенерированные нейросетью от настоящих
Всё оказалось намного проще чем все думали.
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Шамиль Магомедов, специалист в области кибербезопасности и цифровых технологий Российского технологического университета, поделился советами о том, как распознать изображение, сделанное нейросетью. По его словам, почерк искусственного интеллекта в первую очередь заметен на изображенных лицах. Большую роль играет и формат снимка.

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Согласно мнению специалиста, большинство программ сосредотачиваются на изображении лица, а фон сильно обрезается. В случае, если фон видно хорошо, скорее всего, он будет размытым и недостаточно детализированным. Пропорции лица и его форма очень приближены к идеалу и отдаленно напоминают косметологический стандарт золотого сечения. При этом самые первые версии нейросетей наоборот создавали чересчур диспропорциональные лица. Шамиль Магомедов отметил, что лица реальных людей имеют небольшой процент асимметрии.

Однако самый сложный момент для искусственного интеллекта – это руки и пальцы. Иногда их больше или меньше, чем обычно, а иногда они могут принимать странные положения. С другими частями тела тоже могут быть проблемы. Глаза на изображениях, сгенерированных нейросетью, кажутся стеклянными, а взгляд – размытым, будто смотрящим в пустоту. 

На настоящих снимках, в отличие от работ нейросети, гораздо больше деталей. Они могут быть разными – всевозможные надписи, предметы интерьера, декор одежды и комнаты.

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#технологии #нейросети #нейросеть
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