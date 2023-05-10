Не смотря ни на что, космонавтам все-таки удалось договориться.

НАСА положительно оценили решение Роскосмоса о продлении нахождения космонавтов на Международной космической станции, где находятся представители пятнадцати государств. Сотрудничество продлится еще пять лет – за это время специалисты смогут довести работу до конца и выполнить необходимые условия для безопасного разъединения. Само собой, до 2028 года времени не так много, и темпы работы придется ускорить.

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После событий 2022 года, Роскосмос объявил о досрочном уходе российских специалистов с Международной космической станции. Согласно заявлению, Россия должна была выйти из объединения примерно в 2024 году. Международное космическое сообщество негативно отреагировало на новость – Россия в работе станции являлась чуть ли не основным двигателем.

Российские корабли, космические модули и двигатели – уникальные в своем роде экземпляры, без которых МКС не сможет функционировать полностью. Самые опасные места контролировались именно российскими специалистами – это и многочисленные моторы станции, и орбита, и системы жизнеобеспечения, и доставка грузов и персонального состава в космос.

Скорее всего, за пять лет специалистам удастся либо создать иностранные аналоги нужных технологий, либо довести начатое дело до конца и без паники и без спешки эвакуировать ценные детали и сведения обратно на Землю. МКС, конечно, уже не будет работать полноценно – но, по крайней мере, ее финал удалось отсрочить.

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