Один из главных героев франшизы «Гарри Поттер», лучший друг Гарри, рыжий Рон Уизли, боялся пауков, о чем неоднократно говорилось в серии романов и фильмов. Арахнофобия Рона сыграла большую роль в сюжете, и, видимо, разработчики Hogwarts Legacy решили сделать отсылку к этой детали в своем новом патче для игры. Пауки так же важны в игре, как и другие моменты, и появляются они довольно часто, что может потенциально оттолкнуть многих игроков.
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Используя режим для арахнофобов, можно изменить облик насекомого и настроить звуки, которые они издают. Таким образом игра становится не такой пугающей. Режим можно включать и выключать в любое время – он не обязателен, но доступен.
Пауки могут предстать в различных образах – например, в образе жуков. В таком случае от них не слышатся звуки. Проработана каждая мелочь – так, маленькие паучки, которые ползают по земле, исчезают после смерти. Единственная деталь, где пауки не заменены на другие объекты – это картинки насекомых в игровом справочнике.
Помимо нового режима, с обновлением в игру пришли и другие, незначительные изменения – исправление багов, мелкие улучшения, детализация графики. Патч уже доступен к загрузке на PC, PS5 и Xbox Series.