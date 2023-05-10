Теперь нужно задуматься о разумности грибов.

Еще в прошлом веке было нонсенсом то, что грибы выделили в отдельное царство, отделив от растений. Сейчас о грибах становится известно еще больше – и они куда умнее, чем кажется. Недавно японские ученые узнали, что грибы еще и имеют возможность общаться. После дождя их разговоры становятся еще интенсивнее, чем обычно.

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В Университете Тохоку прошло исследование поведения грибов. Выяснилось, что лесные грибы (исследование не затронуло искусственно выращенные плантации) связаны сетью из мицелия. Было известно, что мицелий помогает грибам получать из земли необходимые вещества, однако, судя по всему, это не единственная его функция – он помогает грибам передавать электрические сигналы друг другу. Таким образом переносится информация об опасности, заражении, паразитах.

Во время исследования к нескольким грибам прикрепили электроды. Использовалось и оборудование по измерению уровня электричества, передаваемого грибами. Самый высокий показатель был обнаружен после сильного ливня.

Выяснилось, что больше всего общаются соседние грибы. Для новых и точных результатов нужно исследование, проведенное в естественной среде. Готовятся новые эксперименты.

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