В сериале примут участие звезды первой величины, такие как Сальма Хайек, Аарон Пол и другие.
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В шестом сезоне сохранится структура серий, которой «Черное зеркало» отличалось с самого начала, то есть каждая из них – законченная история со своими персонажами, но в рамках одной вселенной. Жанр остается тем же – фантастический триллер о взаимодействии людей с новыми технологиями. Действие происходит в недалеком будущем и ситуации кажутся узнаваемыми уже сейчас. Шоураннер сериала Чарли Брукер, при этом, отметил, что привычная концепция будет немного изменена и пообещал, что истории, рассказанные в новом сезоне, приятно удивят своей непредсказуемостью и неожиданными поворотами. А также назвал их сюжеты не поддающимися описанию и самыми яркими во всем сериале.
Он заявил, что «Черное зеркало» невозможно уместить в какие-либо жанровые рамки, он каждый раз изобретается заново. И теперь, чтобы избежать заезженности, которая присуща шоу, насчитывающим уже не один сезон, Брукер решил пересмотреть привычную концепцию.
К актерскому составу присоединяться Аарон Пол, Кейт Мара, Сальма Хайек, Бен Барнс и другие звезды кино. В разработке участвовали Анабель Джонс Биша К. Али и Джессика Роудс, помимо самого Чарли Брукера.
Из тизера известно, что новый сезон окунет зрителя в обстановку недалекого прошлого, современности и космической фантастики. Предположительно, в нем будет меньше мрачности и темы антиутопий. Однако уровень жестокости, возможно, возрастет. Также тизер обещает, что шестой сезон станет более кинематографичным.
Точная дата выхода пока не оглашено, но премьера «Черного зеркала» запланирована на июнь 2023 года.