Создатели шоу обещают много новшеств в шестом сезоне.

В сериале примут участие звезды первой величины, такие как Сальма Хайек, Аарон Пол и другие.

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В шестом сезоне сохранится структура серий, которой «Черное зеркало» отличалось с самого начала, то есть каждая из них – законченная история со своими персонажами, но в рамках одной вселенной. Жанр остается тем же – фантастический триллер о взаимодействии людей с новыми технологиями. Действие происходит в недалеком будущем и ситуации кажутся узнаваемыми уже сейчас. Шоураннер сериала Чарли Брукер, при этом, отметил, что привычная концепция будет немного изменена и пообещал, что истории, рассказанные в новом сезоне, приятно удивят своей непредсказуемостью и неожиданными поворотами. А также назвал их сюжеты не поддающимися описанию и самыми яркими во всем сериале.

Он заявил, что «Черное зеркало» невозможно уместить в какие-либо жанровые рамки, он каждый раз изобретается заново. И теперь, чтобы избежать заезженности, которая присуща шоу, насчитывающим уже не один сезон, Брукер решил пересмотреть привычную концепцию.

К актерскому составу присоединяться Аарон Пол, Кейт Мара, Сальма Хайек, Бен Барнс и другие звезды кино. В разработке участвовали Анабель Джонс Биша К. Али и Джессика Роудс, помимо самого Чарли Брукера.

Из тизера известно, что новый сезон окунет зрителя в обстановку недалекого прошлого, современности и космической фантастики. Предположительно, в нем будет меньше мрачности и темы антиутопий. Однако уровень жестокости, возможно, возрастет. Также тизер обещает, что шестой сезон станет более кинематографичным.

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Точная дата выхода пока не оглашено, но премьера «Черного зеркала» запланирована на июнь 2023 года.