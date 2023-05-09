Испытание проводили на дрожжах.

Ученые из Соединенных Штатов (Сан-Диего, штат Калифорния) провели исследование по замедлению старения клеток. Принцип заключается в нарушении ритма работы клеток с помощью дрожжей – именно они помогают клеткам функционировать дольше.

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Исследования проводились и раньше. Ученые пришли к выводу, что у клеток есть определенные алгоритмы старения – к примеру, снижение стабильности дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и уменьшение количества митохондрий, благодаря которым клетки функционируют. Алгоритмы приводят к смерти клеток.

В новом же исследовании представлена разработка, которая дает клеткам комбинировать алгоритмы старения. Это увеличивает время, требуемое для полного отмирания клеток, так как постоянная смена алгоритмов не позволяет клеткам действовать по одному сценарию и добавляет время на постоянную адаптацию. Это можно сравнить с бегом – бежать по прямой быстрее, чем бежать зигзагами.

Для того, чтобы «заставить» клетки стареть позднее, ученые создали специальную кодировку, которая время от времени работает словно переключатель, сменяя алгоритмы действий клеток.

Лучший результат показали клетки дрожжей – они прожили практически вдвое дольше предписанного природой. Однако и другие препараты порадовали ученых – разработка действительно показала свою эффективность.

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