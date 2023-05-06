Отсутствие регистрации будет облагаться штрафом.

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Вынужденая мера ставит в неловкое положение многих россиян. Мобильный электротранспорт обяжут регистрировать в ГИБДД через «Госуслуги». Однако не у каждого россиянина на сайте есть учетная запись.

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В рамках закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» самокаты и другой легкий электротранспорт будут приравниваться к электромобилю. Власти уже разработали поправку к этому закону! Покупка нового самоката должна сопровождаться получением его обладателем регистрационного номера.

Из постановления правительства следует, что с 1 марта 2023 г. к средствам индивидуального мобильного транспорта относятся: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, и другой транспорт со схожим принципом работы. Исключением являются аккумуляторные электромобили, которые не входят в перечень СИМ.

Правительство обязывает зарегистрировать электротранспорт на государственном портале в течении 10 дней с момента приобретения. Регистрация будет осуществляться онлайн. В данный момент не известно о возможности регистрации через отдел ГИБДД. Порядок регистрации еще не установлен, но будет утвержден в будущем постановлением правительства РФ.

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Граждане РФ, не имеющие учетные записи на портале «Госуслуги» будут вынуждены завести аккаунт. Пока не известно дадут ли разрешение на регистрацию транспорта оффлайн. Известно, что первое время штраф за отсутствие номерного знака будет небольшим - в пределах 500-800 рублей. Повторное нарушение облагается штрафом в 5000 рублей и арест на 10-15 суток.