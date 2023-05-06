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Linux станет операционной системой по умолчанию для Россиян
Всему виной санкции, согласно которым Microsoft не обновляет Windows в пределах России.
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Правительством РФ рассматривается вопрос снабжения поставляемых компьютеров и ноутбуков в страну операционной системой Linux. Санкции привели к тому, что Microsoft не производит обновлений безопасности для Windows в пределах России. Компьютеры, поставляемые в РФ не имеют предустановленной операционной системы. Минцифры уже ведет разработку плана ввести обязательным предустановку системы Linux, на все ввозимые компьютеры. Эту обязанность предложили возложить на ритейлеров.

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Как только регулирование вступит в силу, ретейлер станет обязанным устанавливать российское ПО. В противном случае продавец техники может столкнуться с изъятием товара. Однако в данный момент у продавцов еще есть возможность избежать предустановки отечественных операционных систем и заявить о своих правах.

Отсутствие обновлений безопасности для Windows является угрозой как для пользователей, так и государства. Инициатива об обязательной установке Linux поможет избежать теневых поставок операционных систем от Microsoft. По итогам опроса бизнеса, проведенного Минцифрами, были выбраны 3 целевые операционные системы, базирующиеся на Linux: ОС Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»).

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Представитель РЭТЭК Антон Гуськов заявил, что решение о предустановке Linux на ввозимые компьютеры негативно скажется на рынке компьютерной продукции и ее удорожании. Ии один из ведущих вендоров не сможет устанавливать российскую ОС на производстве, поэтому и объем электроники этих производителей может сократиться.

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#россия #санкции #политика #linux #windo
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cupgrn
21:05
Авторы не в теме , что драйверы пишут не в России , а тот чья железка.
Linux станет операционной системой по умолчанию для Россиян
Legbi4
21:04
Ну да, будущее у неё туманно )
Производительность десктопной версии GeForce RTX 4060Ti уже можно оценить в ноутбуках
cupgrn
21:04
Чтобы пробрасывать видеокарту , их нужно две , одна для хоста, вторая для гостя. Никто этим не будет заморачиваться, поставят Винду .
Linux станет операционной системой по умолчанию для Россиян
Сашка Сосед
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