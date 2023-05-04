Креативность человека уходит на второй план и заменяется нейросетями.

Искусственный интеллект развивается с неумолимой скоростью, и остается лишь наблюдать, как его влияние распространяется на все большее количество сфер человеческой деятельности. Илон Маск даже опасается возможного выхода роботов из-под контроля. Возможно, пока рано задумываться о неких глобальных целях искусственного интеллекта. С чем точно поспорить нельзя - использование нейросетей в повседневности может гораздо облегчить рутинную работу.

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Не так давно американскими учеными из штата Алабама был создан алгоритм, который способен определить вид и количество продуктов в холодильнике. Основываясь на этих данных, он генерирует несколько рецептов разной степени сложности.

Один из авторов разработки, давая интервью техническому изданию, рассказал о том, что идея берет свое начало в 2020 году. Тогда несколько ученых решили создать собственную игру. Первая команда выбрала список продуктов, вторая же использовала языковую модель для создания рецептуры. Пара «текст+изображение» давно знакома ИИ. Именно так он может определять то, что он видит, либо же наоборот, генерировать фотографии (и даже видеофайлы, которые нашли свое применение в качестве дипфейков), согласно только текстовому выражению. Однако на момент создания игры искусственный интеллект не был настолько развит. Соответственно, это приводило к ошибкам, порой весьма несуразным. После изменения принципа работы программы инструмент получился доработанным до конца. Для этого потребовалось соединить принцип прикладного программирования моделей анализа фотографий и языковую модель.

Приложение было сделано согласно запросам аудитории, заявляют авторы. Алгоритм выдает название рецепта, пропорции и даже расписывает все по шагам. Возможна настройка по личным вкусовым предпочтениям. Блюда стараются сделать как можно дешевле. Вполне возможно даже подогнать рецепт под диету.

При создании приложения было использовано около двух тысяч изображений холодильников с разными продуктами. По итогам обучения была создана книга уникальных рецептов из ста страниц. Авторы считают, что уникальность их работы содержится главным образом в учете количества продуктов и предпочтений пользователя. Алгоритм может быть встроен в приложения для похудения или ведения быта.

Активное использование ИИ ведет к тому, что креативность человека ценится все меньше и заменяется нейросетью. У развития искусственного интеллекта, очевидно, есть как преимущества, так и недостатки – и почему же не воспользоваться плюсами машинного обучения?

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