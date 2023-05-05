Оказалось в промышленных объемах либо невозможно, либо очень дорого.

Вегетарианцы и веганы давно известны многим, соя и соевое мясо тоже не новинка на полках магазинов. Отказ от мяса – популярная идея, которую хвалили и экологи, и зоозащитники, и просто любители здорового образа жизни. Прогресс в области гастрономии сделал вероятным замену настоящего традиционного мяса искусственным с помощью технологий. Однако компании, которые занимались изучением подобных возможностей, говорят попридержать коней – есть еще проблемы, которые мешают производству искусственного мяса.

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Действительно, существуют технологические разработки, которые позволяют создавать мясо, выращенное в лабораторных условиях. Однако в промышленных крупных размерах проводить такие процессы либо невозможно, либо очень дорого – и здесь традиционное животное мясо определенно выигрывает в популярности у потребителя. Глава корпорации Eat Just считает, что в течение предстоящего десятилетия не стоит ждать полноценного успешного запуска производства синтезированного мяса.

Даже если производство и встанет на конвейер, цена искусственного мяса еще долго будет выше привычного и доступного среднему потребителю. Компания Eat Just считает, что решением является смешение синтезированного и традиционного мяса. Она запустила продажу котлет из подобного волокна. Единственная страна, законодательство которой позволяет распространять такую продукцию, является Сингапур. Стоит отметить, что в любом случае смешанное мясо производить куда тяжелее привычного нам.

Одной из главных трудностей является то, что каждая компания идет в своем направлении – никто не знает, какое именно из них окажется верным и приведет к желаемому результату. Хотя цель у всех одна – и ученые верят, что именно искусственное мясо может предупредить некоторые экологические и этические проблемы человечества.

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