В 2022 году у россиян украли 667 миллионов единиц персональных данных, как сообщает информационное агентство InfoWatch. Это на 267% больше, чем в 2021 году. Утечки затронули даже платежные платформы.
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По расчетам профильных экспертов, число единиц слитых данных практически в пять раз больше, чем население государства. Объемы утечек так же увеличились в своих масштабах.
Большая часть утечек организована как внешними, так и внутренними мошенниками. В два раза повысилась раскрываемость коммерческих тайн. В особенности сильно пострадала сфера розничной торговли – атаки усилились впятеро, а в сфере промышленности – втрое. Малый бизнес составил одну пятую от всех жертв утечек (годом ранее было вдвое меньше).
Утекшие данные - это в большинстве своем имена и инициалы клиентов, их даты рождения, контактные данные и адреса. Иногда на форумах и просторах даркнета встречаются даже пароли, данные документов и содержание заказов. Объявления, содержащие базы данных, часто встречаются в соцсетях и мессенджерах. Пострадали все области российского предпринимательства.
Стоит заметить, что большинство утечек не предполагали коммерческую выгоду. Скорее всего, они носили идейный антироссийский характер. Эксперты считают, что в текущем 2023 году сливы данных могут происходить чаще.