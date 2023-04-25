Несмотря на многолетнюю и даже многовековую историю велосипедов, комфортные велодорожки расположены далеко не везде даже в самых крупных городах нашего мира. Чего уж говорить о бездорожье, велоспорте, туризме (в особенности, спортивном), где спортсменам приходится преодолевать серьезные препятствия. Не всегда велосипед с этим справляется, и приходится носить двухколесного друга на руках.
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Чтобы облегчить непростую задачу, компания Restrap, берущая свое начало в Великобритании, создала уникальную систему Hike, позволяющую с относительным комфортом поместить велосипед на спину. Система разработана с учетом всех потребностей среднестатистического спортсмена и потребителя и поэтому является маленькой в размерах, легкой в переноске, удобной для трансфера и обладает водоотталкивающими свойствами.
Основа системы – две лямки, которые крепятся на плечи, и три ремешка непосредственно для велосипеда. Отдельно расположена подложка. Каждый ремешок соответствует определенной части велосипеда, что обеспечивает максимальное удобство – он даже не болтается при ходьбе. Длина всех ремешков легко поддается регулированию.
Цена системы составляет восемьдесят долларов, а приобрести разработку можно на официальном сайте компании.