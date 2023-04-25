Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
В Британии изобрели систему ношения велосипеда на спине с комфортом
Не зря страна называется ВЕЛИКОбритания.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Несмотря на многолетнюю и даже многовековую историю велосипедов, комфортные велодорожки расположены далеко не везде даже в самых крупных городах нашего мира. Чего уж говорить о бездорожье, велоспорте, туризме (в особенности, спортивном), где спортсменам приходится преодолевать серьезные препятствия. Не всегда велосипед с этим справляется, и приходится носить двухколесного друга на руках.

реклама

Чтобы облегчить непростую задачу, компания Restrap, берущая свое начало в Великобритании, создала уникальную систему Hike, позволяющую с относительным комфортом поместить велосипед на спину. Система разработана с учетом всех потребностей среднестатистического спортсмена и потребителя и поэтому является маленькой в размерах, легкой в переноске, удобной для трансфера и обладает водоотталкивающими свойствами.

Основа системы – две лямки, которые крепятся на плечи, и три ремешка непосредственно для велосипеда. Отдельно расположена подложка. Каждый ремешок соответствует определенной части велосипеда, что обеспечивает максимальное удобство – он даже не болтается при ходьбе. Длина всех ремешков легко поддается регулированию.


рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Цена системы составляет восемьдесят долларов, а приобрести разработку можно на официальном сайте компании.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#великобритания #велосипед #британия #туризм
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Автопроизводитель Honda разрабатывал не имеющие аналогов вариаторы для велосипедов
Почему ирландское турне Байдена сулит России новых союзников
До недавнего времени в Украине находились 50 бойцов спецназа Великобритании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
16
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
33
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
7
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
2
Пилот F-35 высказал своё неудовольствие из-за активированного "режима невидимки" российских сил ПВО
17
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
21
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
11
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
10
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
5
Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
5
MSI блокирует регулировку напряжения процессоров AMD Ryzen 7000X3D в новых BIOS
1
В 14-м поколении процессоров Intel Core возможно объединение семейств Meteor Lake-S и Arrow Lake-S
+
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
24
Украинский представитель рассекретила новую российскую тактику атаки роем дронов против ВСУ
1
ISW: Украинская армия высадилась на левом берегу Днепра
8
Колонна немецких Leopard 2A4 в зоне проведения российской спецоперации попала на видео
5
В Бахмуте штурмовики совершили массивный продавливающий бросок, продвинувшись по 4 направлениям
6
Процессоры Intel Meteor Lake получат кэш-память L4
2
Продление «зерновой сделки» под угрозой: МО РФ заявило, что Украина опять использовала порт Одессы для осуществления терактов
2
Турецкая армия получила танк Altay для полевых испытаний, который должен стать новым ОБТ страны
+

Популярные статьи

Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
+
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
12
ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
4
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
28
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
4
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
5
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
27
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
16
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
18

Сейчас обсуждают

Виталий Туманов
20:42
Так иди на хохляцкие ресурсы и там на мове истери як баба в месяные. Не порти людям настроение ,оборотень
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
Гоогле Гооглев
20:39
Чучело
Серийное производство ударного БПЛА «Охотник» начнут «через пару лет»
Китя.
20:35
При включённом DLSS разрешение падает с 4к на 2к . кстати на padeon так же FSR включаешь разрешение падает так же 4к на 2к. вот скрин.
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Saf- Saf
20:31
Пора попшикать
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
Шишенбекстор
20:28
они реально на рабицу рассчитывали ? :D
ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
Эовейн Триада
20:28
И там и там тормозит, не хватает GPU. Но на 3080 можно DLSS. Кстати без DLSS в 4К может только 4090, у 4080 хоть и 16ГБ, но тоже не тянет сам GPU. При DLSS ещё и требования к памяти ниже ;)
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Алексей Маковеев
20:25
Посмертно отменили?
Прокурорам удалось отметить необоснованную мобилизацию 15 тысяч граждан России
Эдуард Кузнецов
20:23
Конечно, показатели занижены.The Last of Us, у моей 6800, отжирает 13,5 Гб памяти при 2560х1080, всё макс.
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Михаил Соломонов
20:21
Чо й та подозрительно. Горит именно на мат платах Асус.
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
Xeon2K
20:17
Мясо - это не армия.
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем