Не зря страна называется ВЕЛИКОбритания.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Несмотря на многолетнюю и даже многовековую историю велосипедов, комфортные велодорожки расположены далеко не везде даже в самых крупных городах нашего мира. Чего уж говорить о бездорожье, велоспорте, туризме (в особенности, спортивном), где спортсменам приходится преодолевать серьезные препятствия. Не всегда велосипед с этим справляется, и приходится носить двухколесного друга на руках.

реклама

Чтобы облегчить непростую задачу, компания Restrap, берущая свое начало в Великобритании, создала уникальную систему Hike, позволяющую с относительным комфортом поместить велосипед на спину. Система разработана с учетом всех потребностей среднестатистического спортсмена и потребителя и поэтому является маленькой в размерах, легкой в переноске, удобной для трансфера и обладает водоотталкивающими свойствами.

Основа системы – две лямки, которые крепятся на плечи, и три ремешка непосредственно для велосипеда. Отдельно расположена подложка. Каждый ремешок соответствует определенной части велосипеда, что обеспечивает максимальное удобство – он даже не болтается при ходьбе. Длина всех ремешков легко поддается регулированию.





рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Цена системы составляет восемьдесят долларов, а приобрести разработку можно на официальном сайте компании.