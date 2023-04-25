Такую приставку не особо постучишь при поражениях.

Австралийский энтузиаст, блогер и любитель техники с никнеймом Electrosync опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором демонстрирует свое новое изобретение, которое он назвал NEStroyer (видимо, чтобы создать похожее звучание на английское destroyer – разрушитель и сделать отсылку на оригинальное устройство под названием NES). Многие из пользователей Интернета отреагировали негативно, увидев разработку.

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Внешне робот выглядит аналогично восьмибитной игровой приставке Nintendo. Двигатель, поставленный в устройство, взят из дрона для съемки видеороликов. Есть и еще одна маленькая деталь – вместо картриджей в специально предназначенном для них отсеке прячется дисковая пила. Оставшиеся мелкие запчасти были созданы с помощью 3D-принтера.

Робот оснащен широким функционалом: так, он может предупреждать окружающих его людей с помощью ярко-красных элементов экстерьера и лазерной ручкой, которую энтузиаст поместил на место индикатора питания. Из других впечатляющих компетенций робота – умение шустро передвигаться и даже охотиться.

На материалах, представленных в Сети, заметно, что пила, которая находится внутри робота, действительно опасна – она может без каких-либо проблем разрезать овощи и фрукты – например, блогер показал, как она уничтожает арбуз. Кроме подобных материалов, робот легко может разрезать даже пивную банку, сделанную из металла. Естественно, человеческая кожа и волосы могут легко пострадать от такого устройства.

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Энтузиаст намекнул, что в его планах создать соперника для первого робота и устроить им битву. Для основы второго создания блогер хочет использовать консоль Sega Master System. Остается надеяться, что подобные изобретения останутся единичными – они могут быть действительно опасны для общества.