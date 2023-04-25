Решение использует модели машинного зрения и компьютерной лингвистики, в том числе GPT-3 small.

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Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) известен своей эффективной деятельностью и впечатляющими разработками. Отдел, занимающийся развитием искусственного интеллекта, представил инновацию – нейросеть, способная анализировать рентген легких.

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На сегодняшний момент специалисту, чтобы точно рассмотреть изображение, описать его и сделать вывод по снимку, нужно несколько минут. С помощью искусственного интеллекта этот процесс ожжет стать короче до нескольких секунд при благоприятных условиях. Специалист должен подтвердить мнение искусственного интеллекта и принять окончательное решение по диагнозу или патологии.

По словам авторов разработки, большинство подобных программ ограничиваются лишь внешней классификацией. В отличие от них, новый алгоритм способен на самостоятельное описание снимка благодаря встроенным программам зрения и способности внятно излагать информацию, за что отвечает раздел компьютерной лингвистики.

Для обучения программы был составлен радиологический словарь – это поможет программе говорить не абстрактными понятиями, а использовать общепринятую терминологию. Нейросети была предоставлена база данных с уже снятыми изображениями, которые использовали для обучения. Применялась система «изображение – текст», с помощью которой искусственный интеллект учится качественно классифицировать данные. Олег Рогов, один из ученых, принимавших участие в создании программы, рассказал, что ИИ делает свои выводы, только основываясь на полученной информации. В обучении использовались всевозможные изображения разнопланового характера. Таким образом, нейросеть знает о большом количестве патологий.

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Вполне возможно, что данное изобретение станет основой для новых программ, работающих уже с результатами магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Нейросеть можно дополнять и прививать к ней новые функции, делая ее еще более полезной.