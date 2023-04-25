Ведь ежегодно от комаров заболевает более 350 млн человек.

Укусы комаров – не только назойливая проблема дачников, вызывающая зуд, раздражение (причем, как и ментальное, так и физическое), и боль. От укусов определенных видов этих насекомых можно заболеть, в худшем случае – погибнуть. Число заболевающих ежегодно измеряется сотнями миллионов человек, а список недугов весьма широк. Кусаются, к слову, только комариные самки. Им кровь нужна для производства яиц. Если комаров уничтожить навсегда, то другие виды и семейства животных не смогут получать пропитание – пищевую цепочку нарушать нельзя. Именно поэтому нужно лишь мягко бороться с насекомыми.

реклама

Коллектив ученых из Hebrew University of Jerusalem (Еврейский университет, Иерусалим) создал гель для защиты от комаров. Основа его состава – целлюлоза CNCS, которая получена путем переработки отходов деревообрабатывающей сферы промышленности. Если обработать данный вид целлюлозы серной кислотой, затем смешать с водой и глицерином, получится очень тонкая пленка.

Испытания, проведенные в рамках исследования, доказали надежность и прочность геля. Целых десять минут комары кусали две конечности: одна была обработана средством, вторая – нет. Двенадцать комаров из пятнадцати не смогли прокусить пленку. Эффект объясняется еще и тем, что гель блокирует вещества, которые выделяет человек и этим самым привлекает насекомых на свою кожу.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В будущем возможно массовое производство экологичных гелей, которые, по мнению экспертов, будут стоить недорого.