Укусы комаров – не только назойливая проблема дачников, вызывающая зуд, раздражение (причем, как и ментальное, так и физическое), и боль. От укусов определенных видов этих насекомых можно заболеть, в худшем случае – погибнуть. Число заболевающих ежегодно измеряется сотнями миллионов человек, а список недугов весьма широк. Кусаются, к слову, только комариные самки. Им кровь нужна для производства яиц. Если комаров уничтожить навсегда, то другие виды и семейства животных не смогут получать пропитание – пищевую цепочку нарушать нельзя. Именно поэтому нужно лишь мягко бороться с насекомыми.
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Коллектив ученых из Hebrew University of Jerusalem (Еврейский университет, Иерусалим) создал гель для защиты от комаров. Основа его состава – целлюлоза CNCS, которая получена путем переработки отходов деревообрабатывающей сферы промышленности. Если обработать данный вид целлюлозы серной кислотой, затем смешать с водой и глицерином, получится очень тонкая пленка.
Испытания, проведенные в рамках исследования, доказали надежность и прочность геля. Целых десять минут комары кусали две конечности: одна была обработана средством, вторая – нет. Двенадцать комаров из пятнадцати не смогли прокусить пленку. Эффект объясняется еще и тем, что гель блокирует вещества, которые выделяет человек и этим самым привлекает насекомых на свою кожу.
В будущем возможно массовое производство экологичных гелей, которые, по мнению экспертов, будут стоить недорого.