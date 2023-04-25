Германия планируем убедить Intel построить еще более крупную фабрику чипов.

Некоторое время назад американская корпорация Intel заявила о планах создать на немецких землях фабрику по производству чипов. С того момента экономическая система претерпела весомые изменения. Учитывая сильную бюрократическую загруженность Германии, продолжение проекта состоится, скорее всего, только в следующем году. На сегодняшний момент идет переговорный процесс согласования масштабов производства и дополнительного субсидирования.

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По первоначальным планам, создание нового производственного комплекса должно было стоить примерно семнадцать миллиардов евро, из которых практически семь отводились под субсидии Германии. После изменения состояния рынка и равновесной цены предполагаемые издержки выросли до тридцати миллиардов. Соответственно, запросы частной компании на субсидирование тоже увеличились – фирма планирует, что хотя бы треть сметы возьмет на себя Германия.

Международное издание Financial Times, имеющее собственные источники, заявляет о том, что немецкое правительство желает расширения возможностей производства, что, соответственно, приведет к увеличению рабочих мест в Магдебурге, где и планируется создание фабрики. В случае, если желание чиновников будет удовлетворено, власти готовы рассмотреть повышение количественных вложений в проект. Прогнозы неизвестны – как известно, Intel испытывает финансовые трудности и пока не может полноразмерно вложиться в производство.

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Тем не менее, и компания, и немецкие власти готовы помочь друг другу. Отказа от проекта точно ожидать не стоит – участок компания выкупила еще в ноябре 2022 года. Строительство начнется даже в условиях постоянного повышения цен, заявили в компании. Германия со своей стороны так же ищет варианты решения проблемы и помощи фирме.