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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Обновление Chromium существенно ускорит работу Яндекс браузера, а также Хром и Опера
Оно качественно изменит скорость их работы.
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По заявлению Google, компания достигла большого успеха в плане оптимизации ядра Chromium путём улучшения его программного кода. Эта технология служит основой для работы большинства известных браузеров, таких как: «Яндекс Браузер», Microsoft Edge, Google Chrome, Opera и «Атом».

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Новая версия Chromium повышает скорость загрузки веб-страниц до 10%. Открытая вкладка не будет сильно тормозить, часто «покидать» оперативную память, а нужный сайт откроется в разы быстрее. Притом приложение функционировать стабильнее не стало.

Google отметила, что это обновление получили одновременно браузеры для компьютеров и смартфонов. Следовательно, последняя версия любого приложения на основе Chromium заработает лучше на обеих этих платформах. На ПК прирост 10-процентный, а на телефонах он ожидается ещё больше — 30%.

В качестве доказательства Google провела тест в Apple Speedometer 2.1 и продемонстрировала результат. Он является искусственным тестом, имитирующим пользовательские действия в интернете (похож на AnTuTu, но предназначен для браузера). Создатели предоставили данные для сравнения версий Chromium: старая получила 340, новая — 390 баллов.

Для оценки увеличенной скорости достаточно обновить браузер. По утверждению представителей компании, несмотря на незначительный прирост производительности, рядовой пользователь почувствует, насколько ускорилась работа приложения.

Важно помнить: насколько быстро будут открываться вкладки, также зависит от скорости работы сервера, характеристик устройства, местоположения его пользователя и возможностей Wi-Fi роутера.

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Mozilla Firefox и «Сафари» к нововведению отношения не имеют, потому что их работа строится на другом ядре.

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#технологии #браузер #хром #хрониум
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