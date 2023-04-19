Компания Cognitive Pilot специализируется на создании передовых систем автономного управления для сельскохозяйственной техники. Их последнее технологическое достижение - система Cognitive Feedback - решает одну из главных проблем, с которыми сталкиваются фермеры при использовании автономных систем - отсутствие связи между оператором и роботом. С помощью Cognitive Feedback можно контролировать работу искусственного интеллекта в режиме реального времени и оповещать оператора о возможных проблемах, которые могут возникнуть. Компания прогнозирует, что к 2026 году объем российского рынка решений R2D превысит 6 миллиардов рублей. В то же время, глобальный рынок беспилотных сельскохозяйственных технологий в 2022 году оценивался в 79,5 миллиарда долларов, а ожидается, что его годовой рост составит 14,3%, достигнув 231,8 миллиарда долларов к 2030 году.
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Новая архитектура нейронной сети Cognitive Pilot позволяет более точно распознавать отдельные компоненты междурядных рядковых культур. Система автоматически определяет проблемы и передает их инженерам для анализа, собирает аналитику. Данные о работе передаются по встроенному GSM-модему, а информация о работе агропилота в телеметрию в процессе уборки полей.
Система Cognitive Feedback позволяет контролировать агропилот. Если механизатор отключил автопилот, данные могут быть переданы владельцу хозяйства. Это позволяет контролировать работу и минимизировать случайные ошобки, что в свою очередь повышает эффективность уборки, благодаря более точному пониманию механизатором уровня надежности работы искусственного интеллекта.
Интересно отметить, что Cognitive Pilot сотрудничает с крупнейшими производителями сельскохозяйственной техники в России и международно, такими как John Deere и Rostselmash, для разработки и внедрения передовых технологий автономного управления в сельском хозяйстве. Компания также активно работает над разработкой новых инновационных продуктов, чтобы улучшить эффективность и безопасность работы сельхозтехники и увеличить производительность в аграрной сфере.