Основная проблема - в повышении уровня воды.

Экология – одна из важнейших проблем современного общества, а темы, обсуждаемые активистами, бесконечны. Одна из них – бесконтрольное таяние льдов. Оно тревожит многих повышением уровня воды и последующим изменением береговой линии. Как следствие, многие города могут быть частично или полностью затоплены. Ученые считают, это может произойти уже в течение ближайших тридцати лет. Тем не менее, таяние ледников – это проблема куда глубже, чем кажется. Основной ущерб может быть нанесен не населенным пунктам, а стабильной работе Мирового океана.

реклама

Чрезмерные объемы воды (к тому же холодной и пресной), попадая в море, не могут приспособиться к ритму течений и нарушают циркуляцию океанов. Именно циркуляция переносит по миру основные химические элементы (в числе которых углерод и кислород), потоки тепла и питание для микроорганизмов. Циркуляционные течения сохраняют баланс климата и способствуют резервации уровня воды. Коротко говоря, циркуляция вод океана – это глобальная закрытая система течений, которая располагается на всех уровнях океана и основывается на разнице в плотностях вод.

На сегодняшний день очень активно тают ледники Антарктиды, что приводит к лишним 250 триллионам тонн водных массивов. Они выталкивают воду, уже содержащую в себе питание для рыб – и таким образом она может либо вымереть, либо мигрировать в другие районы океана. И не факт, что стаям удастся прижиться на новом месте. Рыбаки, в свою очередь, понесут большие потери и будут вынуждены разрабатывать новые хозяйственные маршруты.

Самая значимая опасность, которая может настигнуть природный мир, это лишение глубинных вод кислорода. Циркуляция дает возможность глубоководным животным дышать и продолжать спокойно жить. На дне океана содержатся многие элементы, которые потребляют микроорганизмы, расположенные выше – так, например, питаются некоторые виды планктона и губок.

Если течения остановятся, у ледников может встать теплая вода, что приведет к еще более активному таянию льдов. Таким образом, катастрофические инциденты будут происходить все чаще в геометрической прогрессии. На западе Антарктиды эта проблема уже имеет место быть. Прогнозы ученых могут стать еще более пугающими, чем они есть сейчас, и частичное подтопление начнется скорее, чем мы думаем.

Воды Мирового океана помогают в поглощении углекислого газа. Не последнюю скрипку в этом процессе играют течения, и без них процесс может стать куда более замедленным и неэффективным. Увеличение количества углекислого газа способствует глобальному потеплению, а о его последствиях и масштабах ущерба для цивилизации можно только догадываться, надеясь на лучшее.

Причина возможной остановки циркуляции проста – когда большие массивы пресной воды попадают в океан, они уменьшают процент солености уже имеющейся воды. Соответственно, вода становится не такой плотной и не такой тяжелой, а впоследствии выталкивается на поверхность.

Более точное исследование явления связано со многими осложнениями и трудностями – ученым тяжело изучать Мировой океан из-за его размеров. Можно точно утверждать, что средняя температура воды увеличилась за последние несколько лет, а особенно ярко это выражено в антарктических водах. В том регионе циркуляция начала ослабевать, и это принесло свои плоды.

Если верить прогнозам исследователей, подобные процессы будут происходить до 2050 года, а затем они могут усугубляться и привести к неисправимому. Важно сократить вредные выбросы углекислого газа, иначе температура продолжит нарастать. Возможно ухудшение ситуации с парниковым эффектом.

Инструментарий информационных технологий помог в изучении проблемы и внес ясность, уточнив прогнозы и подтвердив ослабевание циркуляции в течение тридцати лет. На юге планеты, в антарктическом регионе, течения могут стать слабее чуть ли не на половину, а в водах Атлантики – на пятую часть. Течения помогают сохранять климат, к которому мы привыкли. Впрочем, судя по отчету ученых, человечество давно страдает от уменьшения силы циркуляции. Вопрос в том, когда настанет точка невозврата.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде



