Российская государственная корпорация «Ростех», занимающаяся поддержкой отечественной науки и разработок и действующая при поддержке Фонда национальной и технологической инициативы, создала отечественный аналог базовой станции сотовой связи, способный поддерживать соединение пятого поколения – 5G. Проект был разработан в рамках государственной программы «Цифровая экономика». На текущий год разработан план по внедрению станций в работу: будет выпущено около сотни баз, а заказчиками выступают не только российские компании, но и операторы из ближнего зарубежья.
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Созданный проект отвечает всем современным международным стандартам, нормам и правилам. Максимальная скорость передачи данных, которую может развить база – практически полтора гигабайта в секунду. Диапазон частот станции - от 4,4 до 4,99 ГГц. Устройство разработки сделано так, что в будущем ее можно будет легко модернизировать и дополнять своеобразными «пристройками». Разрабатывается возможность продажи базовых станций заграничным операторам.
Специалисты создавали станцию в течение трех лет, а на разработку ушло свыше 300 миллионов рублей. Первые тестирования прошли еще в прошлом году совместно с силами частных сотовых операторов. Планируется тестовое покрытие территории связью пятого поколения – это произойдет в 2023-2024 году.