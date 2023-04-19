Отчет представила аналитическая компания DFC Intelligence

Организация по анализу статистических данных, DFC Intelligence, опубликовала сведения о своем недавнем исследовании. Согласно предоставленной информации, общая аудитория видеоигр составляет около пятидесяти процентов человеческого массива планеты – то есть около 3,7 миллиардов человек из восьми возможных. В то же время абсолютное большинство – около девяноста процентов – пользовались приложениями на мобильных устройствах.

реклама

Таким образом, активная составляющая из этого числа составляет всего лишь десять процентов, и цифра получается уже не такой внушительной. Авторы исследования дополнительно отмечают, что стоит учитывать и отдельные особенности каждой подгруппы – кто-то предпочитает приставки (в основном это геймеры из Соединенных Штатов, Канады и стран Европы), кто-то предпочитает персональные компьютеры, но, конечно, большая часть пользуется мобильными телефонами. По мнению профильных специалистов, заставить сменить пользователей их устройство весьма тяжело, и компании вынуждены сосредотачивать свое направление именно на данной категории.

Стоит заметить, что в аналогичном отчете трехлетней давности число игроков чуть меньше – разница составят 600 миллионов человек. Однако пользователей телефонов было меньше – всего пятьдесят процентов против девяноста настоящих. В то время полтора миллиарда человек пользовались компьютерами, и число продолжает увеличиваться.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде



