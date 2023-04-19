Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Около половины населения Земли хоть раз играли в видеоигры
Отчет представила аналитическая компания DFC Intelligence
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Организация по анализу статистических данных, DFC Intelligence, опубликовала сведения о своем недавнем исследовании. Согласно предоставленной информации, общая аудитория видеоигр составляет около пятидесяти процентов человеческого массива планеты – то есть около 3,7 миллиардов человек из восьми возможных. В то же время абсолютное большинство – около девяноста процентов – пользовались приложениями на мобильных устройствах.

реклама

Таким образом, активная составляющая из этого числа составляет всего лишь десять процентов, и цифра получается уже не такой внушительной. Авторы исследования дополнительно отмечают, что стоит учитывать и отдельные особенности каждой подгруппы – кто-то предпочитает приставки (в основном это геймеры из Соединенных Штатов, Канады и стран Европы), кто-то предпочитает персональные компьютеры, но, конечно, большая часть пользуется мобильными телефонами. По мнению профильных специалистов, заставить сменить пользователей их устройство весьма тяжело, и компании вынуждены сосредотачивать свое направление именно на данной категории.

Стоит заметить, что в аналогичном отчете трехлетней давности число игроков чуть меньше – разница составят 600 миллионов человек. Однако пользователей телефонов было меньше – всего пятьдесят процентов против девяноста настоящих. В то время полтора миллиарда человек пользовались компьютерами, и число продолжает увеличиваться.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #игры #видеоигры #dfc intelligence
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
46
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
7
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
7
Колонна польских танков PT-91 Twardy зафиксирована на украинском полигоне
14
Первый вариант видеокарты GeForce RTX 3060 включал 3840 ядрер CUDA
1
Танк Leopard 2A4 под управлением экипажа ВСУ оторвал башню другому танку Leopard на полигоне
10
Европейский Союз в замешательстве, и не знает как реагировать на нападение на посла в Судане
+
В рабочих сценариях AMD Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux, чем в Windows 11
2
Офицер из Генштаба осуждён за просьбу дать взятку стиралкой Bosch
12
В иранском небе на видеокадрах замечены российские Су-35С, закупленные для армии республики
3
На Украине просят начать поставки F-16 и ПВО из-за применения авиацией РФ планирующих авиабомб
3
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
+
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
3
Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
11
Пригожин: в результате снарядного голода безвозвратные потери в ЧВК «Вагнер» увеличиваются в 6 раз
7
Прибыль TSMC в первом квартале могла снизиться на 4,7%
1
6 видеокарт NVIDIA и AMD, которые вы никогда не захотите купить – кто и как управляет рынком GPU
16
Советник главы МВД Украины сделал комплимент "Ланцету", назвав его самым опасным дроном для ВСУ
+
Аудитория The Sims 4 достигла отметки в 70 миллионов игроков
+
NVIDIA готовит большое снижение цен на видеокарты – когда ждать скидок, и в чём виновата Лиза Су
15

Популярные статьи

10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
22
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
44
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
23
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
53
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
AMD и нейросети: Пробую использовать DirectML версию Stable Diffusion Web UI с видеокартой NVIDIA
14
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
16
Разбор информации из блога разработчиков Test Drive Unlimited: Solar Crown - карта и открытый мир
1
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
3
Интервью с инструктором по физической реабилитации Владимиром Мисюковым
+

Сейчас обсуждают

The_Chief
14:39
Яйценюх одобряе!
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
Владимир Дранников
14:38
Говорить в штатах правду - преступление!
Стала понятна главная цель утечки «секретных документов» в США
sergtrav
14:36
Это сильно кривое основание, или ещё не очень?
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Keltis
14:35
Что будет после вычисления: Да, ничего. Будут кидаться шаблонными угрозами и оскорблениями :) а что им еще остается. Их задача выудить из вас больше постов, на которые можно больше ответить и в котор...
В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
Keltis
14:35
Итак ВНИМАНИЕ читателям этого сумасшедшего треда. :) На этом примере этого "Хомяка" я хочу показать, как работают прозападные пропагандоны откуда они: Их надо много, и они должны быть жадные и тупы...
В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
andrew_riddler
14:35
10 лет пашет,нареканий Зеро Статья-пуксреньк как ниже написали с подтасовкой фактов И да,зачем ты более дорогой хромакс выставил? тут дураки сидят? P.s зачем ты вставляешь комментарии пользователей в...
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Manager
14:32
Ставка тут 50 рублей за 1000 просмотров. За день статья набрала 5000 просмотров. Думаю рублей 300-400 за неё получу.
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
Оксана Filipok
14:31
а хотел бы там еще дохлых евреев?
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
Оксана Filipok
14:31
ого, 15 месяцев боёв и аж броневик подбили- из птрд?
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
Пупс
14:27
хорошо что водянка может по 10 лет работать без обслуживания и проблем
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем