Компания "Ачивка" займется гарантийным обслуживанием продукции Nintendo.

Компания Nintendo (официально зарегистрированная в России как общество с ограниченной ответственностью «Нинтендо Ру) заявила о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации. Было уточнено, что трудовые договора будут расторгнуты по соглашению сторон, а гарантийным обслуживанием продукции компании, возможно, займется компания из России «Ачивка». Стоит заметить, что ее руководитель управляет и российским филиалом Nintendo.

реклама

По словам представителей компании, они собираются соблюдать свои обязанности перед российской аудиторией продаж и ведут поиск надежных организаций для передачи им своих обязательств. Главной причиной покидания российского рынка назвали отсутствие возможности стабильного банковского обслуживания и последующие экономические вопросы. Компания заверила, что сотрудникам выплатили определенную сумму в качестве компенсации, и часть штата некоторое время будет оставаться на местах, чтобы помочь организации окончательно уйти с рынка и завершить административно-бюрократические вопросы.

Кроме этого, было заявлено, что Nintendo никоим образом непричастна к появлению продукции компании на российском рынке посредством параллельного импорта. Тем не менее, если доверять средствам массовой информации и экспертам в данной сфере, «Ачивка» организовывает поставки компании на территорию Российской Федерации.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде



