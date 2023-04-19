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Nintendo покидает Россию, но может передать некоторые полномочия «Ачивке»
Компания "Ачивка" займется гарантийным обслуживанием продукции Nintendo.
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Компания Nintendo (официально зарегистрированная в России как общество с ограниченной ответственностью «Нинтендо Ру) заявила о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации. Было уточнено, что трудовые договора будут расторгнуты по соглашению сторон, а гарантийным обслуживанием продукции компании, возможно, займется компания из России «Ачивка». Стоит заметить, что ее руководитель управляет и российским филиалом Nintendo.

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По словам представителей компании, они собираются соблюдать свои обязанности перед российской аудиторией продаж и ведут поиск надежных организаций для передачи им своих обязательств. Главной причиной покидания российского рынка назвали отсутствие возможности стабильного банковского обслуживания и последующие экономические вопросы. Компания заверила, что сотрудникам выплатили определенную сумму в качестве компенсации, и часть штата некоторое время будет оставаться на местах, чтобы помочь организации окончательно уйти с рынка и завершить административно-бюрократические вопросы.

Кроме этого, было заявлено, что Nintendo никоим образом непричастна к появлению продукции компании на российском рынке посредством параллельного импорта. Тем не менее, если доверять средствам массовой информации и экспертам в данной сфере, «Ачивка» организовывает поставки компании на территорию Российской Федерации.

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#россия #nintendo #ачивка
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