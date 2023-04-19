Краткий обзор игры «Love, Money, Rock'n'Roll» , которая не оправдала надежд.

Компания Soviet Games известна своим давним проектом, который появился на свет в 2013 году. Его название знакомо каждому любителю визуальных новелл – конечно же, это «Бесконечное лето». После релиза игры многие ждали от разработчиков что-то похожее, однако новую новеллу разработчики выпустили только 4 августа 2022 года после семи лет работы и одиннадцати переносов. Бюджет игры оценивается в четыре миллиона рублей.

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Однако от команды «Бесконечного лета» в Soviet Games остался лишь один человек – сценарист. И именно вопрос сценария озадачивает многих знакомых с игрой. От проекта ожидали уровень «БЛ» или выше, а получили несостыковки и дыры в сюжете.

Сценарий

Фабула новеллы заключается в повседневной размеренности школьника Николая Анохина. По национальности он русский, однако проживает он в Японии. Время действия событий – конец восьмидесятых. За год до начала сценария родители Николая погибли в аварии. Парень расслабился без родительского контроля и часто прогуливает школу, посещает злачные заведения, а весь его домашний быт держится на подруге детства. Неожиданно его жизнь с ног на голову переворачивает возвращение того, на что он уже не надеялся, появление спецслужб СССР, США и Японии, местные миллионеры и любовные истории.

Начало звучит интересно, хоть и немного сумбурно, однако этот факт можно списать на жанр – визуальные новеллы часто завлекают именно своей хаотичностью, которая в процессе прочтения мирно организовывается и складывается по полочкам. Однако возникает вопрос – сумели ли сеттинг и начало LMR привлечь читателей и выстроиться в понятную сюжетную линию?

Чтобы осознать проблему сценария, нужно всего лишь пройти игру по любой из веток – неважно, какой любовный интерес вас привлек. В любом случае заметна графомания, которая портит все впечатление от новеллы. Самое частое ее проявление – размышления Николая и его бесконечная рефлексия, порой даже не подкрепленная доказательностью и стоящими мыслями.

Еще одна проблема текста – многочисленные вопросы, оставшиеся без ответа. Даже если это важнейшие детали и основы сюжета. Мы, к примеру, так и не узнаем практически ничего о родителях главного героя и о действительных обстоятельствах их смерти, хотя выясняется, что они и стали причиной всего происходящего в жизни Николая.

Одну из важных особенностей визуальных новелл – возможность влиять на сюжет и выбирать действия героев – здесь сжали до минимума. Некоторые выборы не влияют на последующие события. Количество вариантов исхода событий мало – в LMR куда больше простого сплошного филлерного текста. Суть жанра заключается в том, чтобы игрок мог войти во вселенную и почувствовать ее настолько близко, насколько возможно. В данном же случае Николай слишком независим, и создается ощущение, что от решений игрока ничего не меняется и всевластен только автор текста.

Персонажи





Помимо Николая, в LMR около пятнадцати активных персонажей – число варьируется в зависимости от выбранной ветки. Рутов всего четыре. Они условно разделены на два направления – Химицу/Кетрин и Эли/Кагомэ. Персонажи кажутся блеклыми сестрами или подругами девушек из «Бесконечного лета»: как главные, так и второстепенные.

Концовки такие же тусклые, как и начало игры. В ветке с Кетрин ничего не понятно, и, видимо, непосредственное послесловие остается за фантазией игрока. Чуть лучше обстоят дела в руте Эли, однако недосказанность и ощущение смятого финала все еще присутствует. Ветка с Химицу наиболее полная и понятная, а вот с Кагомэ все наоборот – иногда и не поймешь, на хорошую ты концовку вышел или на плохую.

В начале игры главный герой, Николай, представляется обычным парнем с долей наплевательства в характере. Однако по мере раскрытия его личности все больше проявляются отрицательные черты: безразличие к близким в первую очередь. Николай конфликтный, грубый и неприятный в общении – видимо, поэтому у него нет друзей. Однако когда наступает момент для действий, вся дерзость Николая улетучивается и он надеется на других, снова впадая в рефлексию. Признавать вину он тоже не умеет и перекладывает ответственность на других. Стоит заметить, что поведение Нико-куна, как ласково его называет одна из персонажей, ничем не подкреплено.

Во время прочтения создается стойкое ощущение, что ему все равно на всех, включая родителей и тех, кто с ним общается и поддерживает его. Непонятны и постоянные переживания Николая по поводу быта – с готовкой и уборкой ему помогает подруга, а живет он за счет пособий от компании, в которой работали его родители. Менталитет такой же непонятный – несмотря на то, что Николай живет в Японии больше десяти лет, с детства, некоторые его реплики говорят о ностальгической тоске по Советскому Союзу и устоям жизни в СССР, о которых он знать не знал.

Персонаж получился неглубоким: заметно, что разработчики пытались создать того самого персонажа, на место которого мог бы встать каждый и вместе с этим оставить пространство для сюжетной линии и неких устоев самой игры. Замысел не получился, и к главному герою нет никаких чувств – в особенности сочувствия и жалости. Коротко описать Николая можно поговоркой «ни рыба ни мясо».

Во многом Нико-куну помогает Химицу Ито – именно она называет главного героя таким образом. По всем стандартам аниме-классики, Николай находится рядом с девушкой с детства и в упор не замечает ее искренних чувств по отношению к нему. Мать Химицу русская (интересно, много ли русских было в Японии восьмидесятых годов, скрытой железным занавесом?), а отец девушки – японский разведчик. Химицу действительно любит Николая и заботится о нем: берет на себя добрую часть быта (вплоть до пробуждения главного героя по утрам), вытаскивает его из запойного состояния и терпит отношения Нико-куна к себе, несмотря ни на что. Она даже готова уехать с ним в Советский Союз.

Химицу представляет собой архетип яндере, однако на протяжении большей части сюжета эта черта скрыта и увидеть ее достаточно сложно. Нам не дано ни предыстории, ни ответа на вопрос, почему же девушка любит Николая – это просто дано как факт, как стандартное клише «подруги детства». Впрочем, только у рута Химицу, даже несмотря на проблемы Николая с поведением, наиболее прописанное развитие отношений, а концовки на фоне остальных персонажей так же впечатляют.

Химицу напоминает Ульяну из «Бесконечного лета» буквально всем – начиная теплой и яркой внешностью и заканчивая озорным и оптимистичным характером.

Другая ветка, доступная к прохождению – ветка с Кагомэ Ивамурой. Ее характер сложный – если сперва кажется, что это тихая и скромная девушка, которая не может постоять за себя, то потом выясняется, что на самом деле она жестокая и именно жесткая. В отличие от Николая, у нее есть объяснение своему поведению – любовь к семье. Чтобы спасти ее, Ивамуре нужно согласиться на сотрудничество с Николаем. После этого можно как оставить отношения на уровне одноклассников, так и развивать их на романтический лад. Если вы выбрали второй вариант, можете запасаться терпением – для хорошей концовки нужно поддерживать Кагомэ во всех ее идеях и предложениях, невзирая на то, что это навредит не только ей, но и самому Николаю. В конце ее ветки выясняется, что вся борьба была бессмысленной, и мы просто вернулись к тому, с чего начали: оказывается, что один из главных антагонистов новеллы – дед Кагомэ.

Логичность сюжета, вкратце, оставляет желать лучшего. Чтобы впечатление о Кагомэ было ярче и лучше, а ее чувства не вызывали сомнений и раздражения, стоит посмотреть на нее с другого рута – рута Эли.

Эли (полное имя – Элизабет) Кобаяши действительно яркий персонаж. Ее сложный характер, шаловство и бунтарский дух выделяются на фоне остальных персонажей. На первый взгляд, у нее беззаботная жизнь – есть деньги, есть популярность, есть буквально все. Однако ее гиперопекает дед, и это обстоятельство мешает ей самореализовываться в музыке. Слово «рок-н-ролл» раскрывается только в ветке с Эли. Сама ветка довольно-таки странная: нам не показывают, как Эли высвобождается из цепей гиперопеки, нет сильного акцента на чувствах или музыке. Вместо этого появляется наркозависимость, никоим образом не вписывающаяся в сюжет и работающая только в концовке. Именно наркомания Эли показывает Николая с худшей стороны – во время ухудшения состояния девушке он даже не вызывает ей скорую помощь. Тема зависимости очень смятая и сжатая, и в хорошей концовке девушка очень легко бросает это дело, хотя в реальности все, конечно, совсем не так.

Чувства молодых людей не раскрыты в должной мере и создается впечатление, что Николай чувствует к девушке лишь похоть, а она, в свою очередь, видит в нем только развлечение. Прототипом Эли, судя по всему, стала Алиса Двачевская из все того же «Бесконечного лета». Так, обеим девушкам присуща любовь к музыке. Обе девушки кажутся задорными и неприступными, однако, как только их сердце растает, они покажут свою истинную и мягкую натуру характера. Правда, любовь Алисы к «Столичной» водке сменили порошками.

Однако несмотря на то, кто из девушек понравится вам, Николая некоторое время будет волновать только одна – Кетрин. Ее характер несколько не сочетается с образом в голове у Николая, который нам будут усиленно навязывать.

Если при первом своем появлении и в последующие встречи Кетрин будет вести себя надменно и высокомерно по отношению к Николаю, то он, в свою очередь, будет кричать о своих чувствах. Дело в том, что между ним и Кетрин уже были отношения, но они закончились очень резко, и Николай не знает причины. Как выяснится дальше, он сам усложнил себе всю задачу, а Кетрин была беременна.

Впрочем, пока Николай об этом не знает, даже при выборе других веток он будет думать о бывшей. Это раздражает многих игроков, которым так и не показали, почему главный герой до сих пор в нее влюблен. Коротко говоря, игрока поставили перед фактом, и теперь он будет вынужден читать тонны текста о прошлой любви, даже если ему совсем этого не хочется.

Стоит отдать должное, ветка прописана неплохо, хотя чрезмерная помешанность Николая выглядит странной. Конечно, и у Кетрин есть свои «тараканы», но в этом заключается ее глубина характера и интересность как персонажа. Кетрин многим напоминает Лену из «Бесконечного лета», только она, в отличие от прототипа, психически здорова и никаких «сюрпризов» не устраивает.

Момент, который раздражает во время прохождения – скорость развития событий. Основные события сюжета длятся около двух недель, а вспоминая, что персонаж развивает романтические отношения, можно понять, насколько это мало. При такой скорости о любви и речи идти не может – эмоции персонажей кажутся наигранными и плоскими.

Что в итоге

У новеллы есть и достоинства. Прежде всего, это визуальная составляющая. Многие называют новеллу одной из красивейших, а в пространстве СНГ ей вряд ли найдется равная. Отмечается высокий уровень анимации, которая использовалась и при отрисовке фонов, и при создании персонажей. Очень хорошо выглядит система Live2D, которая применяется для плавной смены эмоций. Даже несмотря на то, что художники часто сменяли друг друга, сохраняется единый стиль фонов, поражающий своей детализацией и аккуратностью.

Внимательный взгляд заметит множество отсылок уже на современное киноискусство и прочие элементы культуры – в игре засветились даже мемы. В отличие от предшествующего «Бесконечного лета» пасхалки здесь сделаны не криво и не грубо, они не бросаются в глаза и не отвлекают внимание.

Что касается музыки – рок-н-ролла можно не ждать, если, конечно, вы не выберет себе в напарницы Эли. Фоновая музыка – это на девяносто процентов электроника, впрочем, весьма достойная. Для создания саундтреков были приглашены многие композиторы, поэтому аудиальная составляющая приятно радует во время прохождения.

Подводя итог, «Love, Money, Rock’n'Roll» можно назвать отличным пространством и холстом для модификаций от фанатов. У игры есть все для этого: приятное оформление, хорошая музыка, красивые фоны и анимация. Но в это же время сценарий прописан плохо, и будет успехом, если он вообще сумеет привлечь читателя и сохранить его до конца прохождения игры. «Бесконечное лето» понравилось аудитории больше, и, судя по всему, семь лет ожидания релиза LMR того не стоили.





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