Подача заявок актуальна до 3 мая.

Технологическая корпорация VK, которая владеет многими социальными сетями, образовательными платформами, сайтами, поисковыми ресурсами и прочими интернет-порталами, объявила о проведении стажировки для учащихся и недавно окончивших обучение по специальности. Стажировка, согласно объявлению, будет оплачиваться. Подать заявку можно до 3 мая.

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Чтобы пройти отбор на конкурсной основе, необходимо успешно завершить несколько этапов фильтра. Известно, что в отбор включено прохождение специального теста и техническое интервью. Те, кто смогут завершить все задания и подтвердить свою кандидатуру, приступят к стажировке в начале лета – 26 июня.

Стажировка продлится до конца лета – то есть два месяца. Участникам предстоит работать по классической схеме около сорока часов в неделю, однако окончательный график работы и ее формат будут зависеть от конкретного направления и места трудоустройства. Молодым специалистам предстоит работать под руководством кураторов и решать задачи различного плана и вектора. Центры стажировки будут находиться в трех крупных российских городах – в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.

Для выбора представлено тридцать направлений, которые сильно отличаются друг от друга и охватывают практически всю деятельность, связанную с развитием и продвижением не только социальных сетей, но и информационных технологий в целом.

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