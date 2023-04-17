Потребность в сохранении тепла будет актуальной у человечества всегда, даже несмотря на появление отопления и прочих технологий.

Американские ученые решили обратиться к природе и изучить, каким образом она защищает своих созданий от морозов. Ответом стал покров белых медведей – исследователи посчитали интересным наличие у этих животных плотного кожаного «подклада», расположенного под мехом.

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Идея действительно оказалась стоящей и показала положительные результаты. Принцип прост: кожа белых медведей не только плотная, но еще и темная, скорее, черная. Это дает контраст с полупрозрачными тонкими волосками шерсти. Как известно, черный цвет поглощает свет. Именно светлый характер ворса позволяет солнцу быстрее и проще достигать непосредственного покрова тела животного. Этот же ворс и не выпускает тепло, защищая его с помощью многочисленных волосинок. Природа меха позволяет задерживать тепло лучше, чем отпускать его. Ученые назвали эту систему «принципом двойного сохранения тепла».

С помощью полученных знаний исследователям удалось создать материал, которому на сегодняшний день нет равных по теплосбережению. Вместо кожи медведей создали нейлоновую прокладку, над которой разместили второй слой из полимерных материалов. Нити так же созданы из полимера – полипропилена. Именно этот материал способен максимально эффективно работать с поступающим светом. Результативность полипропилена давно известна – его уже используют, хоть и не в больших масштабах. Куртки из полимера лучше сохраняют тепло и весят меньше натуральных материалов – хотя непонятен экологический момент изделий.

Подобные материалы могут черпать тепло не только из солнца, но и из искусственных источников света, что особенно удобно в полярных и ночных условиях.

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