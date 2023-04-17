Вопреки распространенному среди обывателей мнению, автопилотируемые автомобили не действуют в одиночку, лишь основываясь на решениях искусственного интеллекта. В действительности же им как минимум нужен контроль человека – технологии еще не настолько развились, чтобы работать на сто процентов автономно.
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Этот факт подтверждает пример шотландских ученых и их проекта самоуправляемого автобуса. Несмотря на то, что в средствах массовой информации и в публичных изданиях проект получает высокие оценки и достойную критику, на практике же все не так радужно – для управления и контролирования таким транспортом нужен даже не один человек, как в обычных автобусах, а даже два. Один из них должен следить за искусственным интеллектом и его действиями, второй – заниматься обслуживанием пассажиров и салона. Деятельность «водителей» не должна прерываться в течение дня.
Кратко обобщая, становится понятно, что автопилотирование таким автобусом весьма условно и скорее создает больше неудобств, чем приносит комфорт. Тем не менее, транспортные службы возлагают большие надежды на проект и рассчитывают на высокий пассажиропоток и маршрут в двадцать километров.