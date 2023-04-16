Жабинка считается городом-спутником Бреста.

Андрей Кузьмич, председатель районного исполнительного комитета (райисполкома), заявил о том, что в Жабинковском районе появится свой IT-центр. Он должен организовать удобство для предпринимателей и привлечь инвесторов. Жабинка, по мнению властей, должна стать центром информационных технологий Беларуси. Чтобы повысить собственное положение на рынке, властями муниципалитета были предложены льготы в налогообложении, комфортная транспортная среда и легкодоступность участков.

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В Жабинке строится огромное количество новых жилых домов: как многоэтажных, так и частных. Высокая востребованность на жилье сохраняется и в районе – ключевую роль играет экология, положение на местности и грядущий проект, обеспечивающий население работой не только в области информационных технологий, но и на производстве. В IT-деревне ожидается разместить около 30 одноэтажных домов.

В Жабинковском районе успешно разрабатывались другие проекты, связанные с высокими технологиями. Они связаны, прежде всего, с сельским хозяйством, однако есть и учреждения, деятельность которых направлена на сборку деталей для других предприятий. Область информационных технологий стремительно развивается и расширяется: готовятся и открываются новые места, специальности, возможности для нового поколения разработчиков.

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