Недавно состоялся релиз фильма-биографии под названием «Тетрис».

В кинокартине рассказывается об истории создания популярнейшей игры и о том, как Алексей Пажитнов, исследователь из Советского Союза, пришел к полученному результату. Впрочем, несмотря на историческую обоснованность сюжета, некоторые детали не соответствуют реальности, а некоторые – наоборот, скрыты от зрителей.

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В фильме Хэнк Роджерс прибывает в Москву для того, чтобы приобрести права на игру. Американский предприниматель встречается с Алексеем. Пажитнов работает в государственной организации Elorg, которая снабжает Советский Союз программным обеспечением. Согласно фильму, именно во время работы в организации и была создана знаменитая игра с блоками. В реальности же все было по-другому: Пажитнов никогда не работал в Elorg, хотя и сотрудничал с фирмой. На самом деле советский программист трудился в Вычислительном центре Академии наук СССР, который в наше время носит имя Анатолия Дородницына и принадлежит Российской академии наук. В ВЦ АН СССР Пажитнов работал над зачатками искусственного интеллекта и идентификации голоса. «Тетрис» создавался около месяца. Стоит заметить, что Алексей Пажитнов создавал ее в свободное время.

Создатели картины допустили большую вольность. Согласно сценарию, Хэнк и Алексей разговаривают и выпивают в гостях у Пажитнова, а затем советский разработчик показывает американцу «Тетрис». Вдвоем они дополняют проект – добавляют очки и сжигание рядов. В реальности Алексей пришел к этому самостоятельно. Естественно, и у него был помощник – но не американец, а советский ученик – шестнадцатилетний Вадим Герасимов. Вадим смог перенести проект на персональные компьютеры и улучшил дизайн проекта посредством цвета и музыкального сопровождения. Кстати говоря, Герасимов впоследствии окончил Московский государственный университет, Массачусетский технологический институт и поступил на работу в Google, а на данный момент проживает в Австралии.

Основной смысл фильма крутится около приобретения прав на игру и мошеннических афер вокруг процессов. Сделать это хотят сразу несколько предпринимателей. В картине не говорится о роли Виктора Брябина в переговорном процессе и преуменьшается значение Пажитного в продаже патента. Кстати говоря, в реальности Алексею требовался переводчик, чтобы говорить с иностранными коллегами – а в фильме программист пользуется английским языком без каких-либо затруднений.

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Как и для любого художественного фильма, «Тетрису» характерно преувеличение и приукрашивание. В сюжете появились представители Комитета государственной безопасности (КГБ), Михаил Горбачев, избиения и даже побеги на «копейке». В реальности, само собой, все действия были куда более мирными и спокойными. Главное, чтобы зрители понимали это и не воспринимали происходящее как чистую монету.