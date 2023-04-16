Даже рекламу сняли об утечке данных.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в очередной раз заявила о небезопасности пользования VPN-сервисами. Заявление было сделано на фоне релиза социального видео об утечке данных. Рекламу продюсировал и снял Региональный общественный центр интернет-технологий. Организация выпустила около восьми роликов.

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Роскомнадзор объясняет, что подобные программы принадлежат иностранцам, а зарубежные компании, в свою очередь, не соблюдают законы Российской Федерации и имеет возможность получения доступу к персональным данным и прочей информации, которая проходит через VPN.

У тех, кто пользуется VPN, может создаваться ложное впечатление о благонадежности сервисов. На практике часто утекает информация о личности, деньгах, паролях и картах, возможен даже «слив» фотографий. Впоследствии слитые данные могут быть применены в неправомерных (чаще всего мошеннических) целях, при этом жертвой может стать сам пользователь VPN.

Кроме этого, Роскомнадзор дал несколько рекомендаций. Прежде всего, следует проверять сервис с помощью антивирусов. Не стоит применять приложение для того, чтобы войти в социальные сети или в банковские аккаунты. Разрешение на доступ к геолокации, записи голоса и снятию фотографий тоже необходимо отключить.

Представители различных государственных организаций заявляют о снижении популярности VPN-сервисов. Со временем порталы блокируют все больше и больше: особенно активно – в течение 2022 года. Заблокировано около пятидесяти сервисов – VPN считается угрозой кибербезопасности, если портал не подключен к федеральной системе, заявляют представители Роскомнадзора.





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