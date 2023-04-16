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Стартовали съемки второго сезона авантюрной драмы «Жизнь по вызову» режиссера Сарика Андреасяна
Павел Прилучный вернётся в эскорт, или что ждать зрителю от второго сезона сериала.
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Первый сезон данного сериала получился довольно динамичным и экстравагантным. Зрители по достоинству оценили образ главного героя. По их мнению у Павла Прилучного получилось вжиться в роль настоящего хозяина клуба эскортниц.

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И всё же отзывы были разными. Некоторым зрителям показалось, что сериал слишком откровенный и жестокий. Тем не менее, режиссёр Сарик Андреасян сообщил о начале съёмок второго сезона.

Зрители продолжат наблюдать за жизнью "Волшебника". Так называли главного героя Александра Шмидта. Именно его образ и раскрыл Павел Прилучный.

В первом сезоне его эскорт-агентство процветало. Однако, Александр скрывал свой бизнес от родственников. Для них он был любящим и заботливым отцом, который работал топ-менеджером одной фирмы. Первый сезон заканчивается провалом главного героя. Ему приходится спасаться бегством. Своё агентство он потерял, а эскортницам пришлось довольно несладко. Волшебник возвращается в Москву, чтобы наказать своих врагов и отомстить им. Олигарх Ружинский и Денис Викторович развалили бизнес Шмидта и жестоко расправились с девушками. Александр находит единомышленников и вместе с ними начинает строить империю эскорта с нуля. Основными помощниками главного героя становятся Антон и его сестра Настя. Волшебник помог им в очень непростой ситуации. Антона и Настю ожидал суд и серьёзное наказание за убийство. И хотя их жертвой стал жестокий сутенёр Вадик, им грозил приличный срок. Александр Шмидт решает данную проблему. За что Антон и Настя ему очень благодарны.

В сериале примут участие актёры, которых зрители запомнили с первого сезона. Кроме Павла Прилучного в съёмках участвуют Александр Яцко, Владимир Сычёв, Никита Кологривый и Лиза Моряк.

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Напомним, что премьера сериала "Жизнь по вызову" пришлась на август 2022 года. Дата выхода второго сезона пока не сообщается.

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