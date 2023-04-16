Зачем немцам русские кадры и какие последствия ухода из РФ.

12 апреля банк неформально объявил о закрытии последних двух IT-центров компании в России, по одному в Москве и Санкт-Петербурге, в которых работает 500 человек. Им предложили релокацию (из одной страны в другую для долгосрочного пребывания) или увольнение с выходным пособием.

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До 2022 года в них работало до 1500 человек, но ещё тогда банк предложил переехать в Германию, так 700 работников, включая семьи около 2000 персон, уехали. Но история закрытия началась, можно считать, с 2014 года, когда к РФ присоединилась республика Крым. Тогда банк, который работает в России с 1881 года, а в современной с 1998 года через дочернюю компанию решил начать сокращать своё присутствие в стране, однако только после февраля 2022 года это приобрело масштабную тенденцию.

Известно, что при релокации банк очень много уделил сил безопасности (изучение биографий работников и каждой написанной ими строчки кода), боясь слежки спецслужб РФ через людей или компьютерные системы.

Как сообщает банк, то всё сделано в добровольном порядке и в соответствии с законодательством страны.

Зачем немецкой организации русские айтишники?

Кто знает, как лучше развивать что-то, как тот, кто живёт на ней? Это и стало открытием через три года после регистрации юридического лица в Москве первого IT-центра, а в 2009 году и в Санкт-Петербурге.

В июне 2022 года объявил о создании нового центра в Берлине, поручив оставшимся в РФ специалистам «передавать знания и опыт» коллегам из заграницы, пока санкции полностью не запретили обслуживание и продажу западного ПО. Планируется закрыть всё через 6 месяцев.

Последствия для Deutsch Bank

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После появления новости об уходе из РФ цена на акции банка на франкфуртской бирже повысилась на 0,46% на 10:10 по московскому времени. Новая стоимость равнялась 9,46 евро за одну штуку ценной бумаги.