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По сериалу «Очень странные дела» готовится мультсериал
Концепция предстоящего проекта очень сильно удивила братьев Даффенов.
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Недавно Мэтт и Росс сообщили, что по их мистическому сериалу будет выпущен анимационный сериал. Компания Netflix уже начала работу над новым проектом, основанном на популярном шоу под названием «Очень странные дела».

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За проект взялась Flying Bark Productions. Эта студия известна по недавнему экспериментальному проекту по вселенной Marvel - мини-сериалу «Что, если...?», а также «100% волк». В создании мультсериала будет участвовать Эрик Роблз, получивший признание по картине «Глюкотехники». Больше никаких подробностей производства пока не известно.

Братья Дафферы поделились, что подобный проект был их давней мечтой. Об этом они говорят, что оба всегда надеялись выпустить анимационных сериал по своему детищу. Они хотели бы, чтобы получилось что-то похожее на старые мультфильмы, какие раньше показывали утром по субботам. На таких братья выросли и приходят в неописуемый восторг, наблюдая как мечта осуществляется прямо на глазах. Они ознакомились с задумками Эрика Роблза, и были поражены, насколько это хорошо и захватывающе. Им понравились как иллюстрации, так и сюжет. Братья предвкушают момент, когда проект будет готов и его увидит мир.

Исполнительными продюсерами будут как сами Мэтт и Росс Дафферы, вместе с Эриком Роблзом, так и Шон Леви и Дэн Коэн. Анимационный сериал выглядит многообещающим, учитывая, сколько сил было вложено в него.

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Кроме того, Netflix еще летом 2022 года, объявил о работе над спин-оффом по популярному мистическому сериалу и даже театральной постановке по его мотивам. Постановка готовиться к дебюту в театре Лондона, действие там будет происходить в 1959 году в Хоукинсе – вымышленном городе в штате Индиана. О предстоящем спин-оффе известно еще меньше. Можно только сказать, что там не будет Одиннадцатой и Харрингтона.

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#кино #сериалы #очень странные дела
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Из текста статьи и так понятно. Вы не выкидыш егэ случайно, что не можете догадаться?
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