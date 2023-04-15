Звезда исполнит роль одного из основных персонажей

Это станет ее первой серьезной работой в качестве актрисы за предыдущее десятилетие.

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Двенадцатый сезон нашумевшего хоррор-сериала носит интересное многообещающее название – «Деликатный». О своем участии в актерском составе картины, знаменитость сама рассказала в своих соцсетях.

Ким Кардашьян сняла и выложила небольшой видеоролик, где при помощи надписей, сообщает, что будет участвовать в готовящемся сезоне. Кроме того, стало известно, что там будет сниматься Эмма Робертс, уже известная по предыдущим сезонам истории ужасов. Видео получилось довольно атмосферным: на заднем плане то и дело появлялись жутковатые размытые фигуры и наполовину стертые картинки, все это дополняется страшной музыкой. Подпись к видео разбавлена смайликами в виде капель крови. Вместе все это создает пугающее впечатление, но хорошо соответствует тематике сообщения и духу шоу.

Эмма Робертс выложила идентичное видеосообщение у себя. Актриса уже снималась на основных ролях в нескольких сезонах этого сериала. Она подписала свой ролик, упомянув там Ким.

Даже легких намеков на сюжет актрисы не оставили. Журналисты из Variety смогли связаться с Райаном Мерфи и он подтвердил участие Каршашьян в предстоящем сезоне. Кроме того, стало известно, что Кардашьян будет играть одну из главных ролей. Это будет персонаж, которого сценаристы прорабатывали специально для звезды.

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Ким уже около десятка лет ни разу не доставалось более-менее больших ролей. Ее актерская деятельность ограничивалась эпизодическими камео и нашумевшим реалити-шоу ее имени. Последняя работа была аж в 2013 году – полнометражный драматический фильм «Семейный консультант». Потому «Американская история ужасов» должна стать важной вехой в карьере Ким Кардашьян.