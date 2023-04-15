Это станет ее первой серьезной работой в качестве актрисы за предыдущее десятилетие.
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Двенадцатый сезон нашумевшего хоррор-сериала носит интересное многообещающее название – «Деликатный». О своем участии в актерском составе картины, знаменитость сама рассказала в своих соцсетях.
Ким Кардашьян сняла и выложила небольшой видеоролик, где при помощи надписей, сообщает, что будет участвовать в готовящемся сезоне. Кроме того, стало известно, что там будет сниматься Эмма Робертс, уже известная по предыдущим сезонам истории ужасов. Видео получилось довольно атмосферным: на заднем плане то и дело появлялись жутковатые размытые фигуры и наполовину стертые картинки, все это дополняется страшной музыкой. Подпись к видео разбавлена смайликами в виде капель крови. Вместе все это создает пугающее впечатление, но хорошо соответствует тематике сообщения и духу шоу.
Эмма Робертс выложила идентичное видеосообщение у себя. Актриса уже снималась на основных ролях в нескольких сезонах этого сериала. Она подписала свой ролик, упомянув там Ким.
Даже легких намеков на сюжет актрисы не оставили. Журналисты из Variety смогли связаться с Райаном Мерфи и он подтвердил участие Каршашьян в предстоящем сезоне. Кроме того, стало известно, что Кардашьян будет играть одну из главных ролей. Это будет персонаж, которого сценаристы прорабатывали специально для звезды.
Ким уже около десятка лет ни разу не доставалось более-менее больших ролей. Ее актерская деятельность ограничивалась эпизодическими камео и нашумевшим реалити-шоу ее имени. Последняя работа была аж в 2013 году – полнометражный драматический фильм «Семейный консультант». Потому «Американская история ужасов» должна стать важной вехой в карьере Ким Кардашьян.