Речь идет о прямом подключении смартфоном к спутнику.

Российское космическое агентство намерено совершить значительный технологический скачок, приступив к разработке технологии для неопределенного прямого соединения между мобильными устройствами и спутниковой связью. Амбициозный проект, реализация которого начнется уже в 2023 году, станет важной вехой в мобильной индустрии, позволяя обеспечить прямое неопределенное без необходимости использования отдельного абонентского оборудования.

реклама

Александр Блошенко, исполнительный директор по высокотехнологичным программам и науке Роскосмоса, сообщил, что агентство приступает к реализации амбициозного проекта по разработке технологии, которая произведет революцию в мобильной связи. Технология, получившая название direct-to-cell или direct-to-mobile, обеспечит прямое соединение между мобильными устройствами и спутником.

Блошенко подчеркнул, что в настоящее время в мире предпринимаются многочисленные инициативы по достижению этой цели, и Роскосмос намерен не отставать от этой тенденции и проложить путь к созданию низкоорбитальной системы для ее поддержки. Выступая на Конгрессе "Сфера", он подробно рассказал о планах по созданию новой группировки спутников, которые будут обеспечивать каналы связи "точка-точка" для мобильных устройств, с особым акцентом на смартфоны.

Конечная цель проекта - обеспечить качественно новый уровень предоставления услуг на массовом рынке, предлагая доступ к каналам связи "точка-точка" без необходимости использования дополнительного оборудования.

Разработка этой технологии происходит в то время, когда возможности подключения и доступность имеют как никогда большое значение, и Роскосмос стремится к тому, чтобы Россия занимала достойное место в глобальной космической гонке и шла в ногу с быстро меняющимся технологическим ландшафтом.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Амбициозный проект Роскосмоса реализуется в то время, когда неопределенность и доступность стали важны как никогда ранее. Проект произведет революцию в мобильной индустрии и предоставит столь необходимую услугу на международном рынке. Эта инициатива также свидетельствует о стремлении Роскосмоса идти в ногу с постоянно меняющимся технологическим ландшафтом и продвигать цель России в глобальной космической гонке.