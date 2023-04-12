Актер признался, чего хотел добиться к 30 годам

Актер совсем недавно поделился со зрителями своими мыслями об уходе из кино, так как хотел стать успешным в этом деле к 30 годам.

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Авторитетное издание под названием New Musical Express из Британии сообщило о том, что Педро Паскаль из-за многочисленных неудачных попыток добиться успеха думал над завершением карьеры.

Паскаль также добавил, что желал достичь успеха и добиться серьезной работы к 29 годам. Он не забыл и поделиться своими воспоминаниями о прошлом, в котором постоянно думал о карьере и о том, как бы встать на ступень выше в этом плане. Это же он сказал и в разговоре с журналистом газеты New Musical Express.

Актер рассказал и о том, что в 90-ых годах прошлого столетия был вынужден работать официантом в различных заведениях, а помимо этого постоянно приходил на пробы, в рамках которых выбирали людей на роли в рекламных роликах и подобных проектах. Выбрали Педро не особо много, чтобы это можно было считать результатом, поэтому все чаще думал о том, чтобы окончательно забыть о своей мечте.

Наиболее известен артист по ролям в таких популярных и успешных кинолентах и сериалах как "Игра престолов", а также "Нарко" и "Мандалорец".

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Одной из последних его работ стал сериал под названием "Одни из нас", основанный на одноименной видеоигре, выпущенной на консолях PlayStation еще в 2013 году. Релиз первого эпизода состоялся 15 января этого года, после которого все зрители, критики и крупные издания сообщили о том, что "Одни из нас" можно назвать самой лучшей экранизацией видеоигр из всех выпущенных до этого момента. Через некоторое время после старта сериала новостные издания и руководство телеканала HBO дали понять, что он официально продлен на второй сезон.