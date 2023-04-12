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Компания Sony сообщила о том, когда состоится презентация под названием State of Play
State of Play будет посвящена грядущим проектам компании
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Из проверенных источников стало известно, что во время мероприятия основной акцент будет сделан именно на Final Fantasy XVI.

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Руководство компании наконец-то дало зрителям понять, что долгожданной State of Play быть и уже совсем скоро. Данная презентация проходит каждые шесть месяцев, в ее рамках компания уделяет внимание тем проектам, которые созданы ее партнерами или еще находятся в процессе создания.

Презентация начнется 14 апреля ровно в полночь по московскому времени. Об этом стало известно из поста компании Sony, который был опубликован не так давно в ее официальном блоге. Из поста сразу стало понятно, что главным объектом обсуждения вечера станет продолжение культовой и прославленной серии компьютерных игр Final Fantasy.

Игра будет выпущена уже 22 июня, а поиграть в нее смогут только пользователи консолей PlayStation. До релиза осталась не так долго, поэтому руководство уже решило начать активную рекламную кампанию. Судя по всему, старт ее произойдет уже в самом начале State of Play. Судя по сообщения, можно предположить, что гости и пользователи смогут увидеть не только геймплей, но и узнать больше о вселенной проекта.

Средняя продолжительность показа игры от партнеров не превышает и 20 минут, поэтому ожидать стоит и показа тех проектов, которые находятся на стадии разработки или уже вышли на финишную прямую.

Что точно появится в рамках мероприятия

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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Покажут новый трейлер игры, основанной на комиксах, Suicide Squad: Kill the Justice League. Наконец-то проведут анонс и двенадцатой части Mortal Kombat, о работе над которой стало известно еще в феврале этого года. К тому же не забудут о таких малоизвестных проектах как Goodbye Volcano High, а также Little Devil Inside.

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#sony #state of play
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corsi
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