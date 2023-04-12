Разработчик разместил объявление о том, что находится в поиске исполнительного продюсера, который будет помогать разрабатывать некий неанонсированный проект, связанный с «лучшей франшизой» студии. На Reddit сразу же появились обсуждения о том, что вероятнее всего, речь идет именно о пятой части Мафии. Если начать изучать данные вакансии, то становится понятно, что проект пока находится на этапе начальной разработки.
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Вакансия компании Hangar 13 гласит: «Мы находимся в поиске профессионального исполнительного продюсера, который будет заниматься созданием контента для новой части нашей франшизы. Соискатель должен будет занимать действительно важное место на пути к созданию гигантского проекта, который будет включать контент после релиза. Еще ему предстоит заняться позиционированием всей франшизы».
В конце лета 2022 года компания отметила второй круглый юбилей и опубликовала официальное заявление, что четвертая части Мафии уже активно разрабатывается. Однако Hangar 13 не раскрывает более детальных подробностей о предстоящем проекте. Вместе с тем, студия упомянула, что пользователи могут ожидать релиза «уже через пару лет».
В начале мая 2023 года компания Kotaku рассказала о том, что на начальной стадии разработки сейчас находится еще одна часть этой серии. Вероятнее всего, это будет предыстория к небезызвестной Mafia: The Lost Heaven.
Пользователи смогут узнать, как проходила молодость дона Сальери, когда он жил еще на Сицилии. Нужно отметить, что вся разработка франшизы проводится на основе движка Unreal Engine 5.