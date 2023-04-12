Стриминговый канал Netflix продолжает расширять свой успешный бренд Stranger Things.

Нетфликс, один из крупнейших стриминговых сервисов, не устает радовать своих зрителей новыми проектами. На этот раз он анонсировал выпуск мультсериала, созданного во вселенной «Stranger Things». Пока нет информации о конкретных деталях проекта, но появлялись слухи о том, что сериал будет называться «Stranger Things: Tokyo» и будет являться аниме-адаптацией основного сериала.

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Компания Flying Bark Productions и Эрик Роблес, который известен своей работой над мультсериалом "Фанбой и Чам Чам", ответственны за создание проекта.. Дафферы выступят продюсерами мультсериала. Они заявили, что впечатлены историей и артовым оформлением .

Оригинальный сериал «Stranger Things» завоевал огромную популярность со своего выхода. В 2022 году было объявлено о продлении на 5 и 6 сезон. Кроме того, Нетфликс уже работает над ответвлением от основной истории и театральным представлением, история которого будет происходить в 19569 году.

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Дафферы заняты работой над сериалами по «Death Note» и книге Стивена Кинга и Питера Страуба «Mascot». Очевидно, что у этих талантливых братьев полно идей и проектов, чтобы продолжать радовать увлекательными и захватывающими историями.