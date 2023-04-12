Нетфликс, один из крупнейших стриминговых сервисов, не устает радовать своих зрителей новыми проектами. На этот раз он анонсировал выпуск мультсериала, созданного во вселенной «Stranger Things». Пока нет информации о конкретных деталях проекта, но появлялись слухи о том, что сериал будет называться «Stranger Things: Tokyo» и будет являться аниме-адаптацией основного сериала.
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Компания Flying Bark Productions и Эрик Роблес, который известен своей работой над мультсериалом "Фанбой и Чам Чам", ответственны за создание проекта.. Дафферы выступят продюсерами мультсериала. Они заявили, что впечатлены историей и артовым оформлением .
Оригинальный сериал «Stranger Things» завоевал огромную популярность со своего выхода. В 2022 году было объявлено о продлении на 5 и 6 сезон. Кроме того, Нетфликс уже работает над ответвлением от основной истории и театральным представлением, история которого будет происходить в 19569 году.
Дафферы заняты работой над сериалами по «Death Note» и книге Стивена Кинга и Питера Страуба «Mascot». Очевидно, что у этих талантливых братьев полно идей и проектов, чтобы продолжать радовать увлекательными и захватывающими историями.