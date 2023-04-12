Напомним, он был заблокирован Роскомнадзором в 2022 году из-за наличия запрещенных материалов на платформе.

Однако Роскомнадзор настаивает на том, что Твиттер еще не удалил 1,2 тысячи запрещенных материалов, включая призывы к употреблению наркотиков, совершению самоубийств и массовым беспорядкам, фейки о ходе военных операций, экстремистские сообщения и деструктивный контент.

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Тем не менее, некоторые чиновники выступают за разблокировку Twitter, считая, что пользователи должны иметь свободный доступ к информации и общению на этой платформе. Они указывают на то, что у российских пользователей есть другие отечественные социальные сети, которые обеспечивают им достаточно возможностей для общения и получения информации.

Некоторые эксперты отмечают, что блокировка Twitter негативно влияет на развитие интернет-индустрии в России и может оттолкнуть потенциальных инвесторов. Они считают, что вместо блокировки платформы следует разработать механизмы для быстрого удаления незаконной информации и регулярного мониторинга контента.

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В целом, ситуация с блокировкой Twitter в России продолжает вызывать споры и разногласия среди политиков, экспертов и пользователей. Некоторые считают, что блокировка необходима для защиты граждан от негативного влияния запрещенного контента, тогда как другие считают, что это ограничивает свободу слова и доступ к информации.