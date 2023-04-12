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Windows 11: новые возможности и улучшения операционной системы от Microsoft
Компания Microsoft анонсировала выпуск новой операционной системы Windows 11, которая будет доступна пользователям уже в ближайшее время.
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Новая ОС получила ряд улучшений и нововведений, направленных на упрощение работы и повышение производительности.

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Одним из главных новшеств стала возможность запуска Android-приложений на устройствах под управлением Windows 11. Для этого компания внедрила специальную технологию, которая позволяет запускать приложения Android напрямую на ПК, независимо от их размера.

Также в Windows 11 появилась новая версия стартового меню, которая теперь отображается в полноэкранном режиме и позволяет быстро находить нужные приложения и файлы. Дизайн ОС также был изменен и получил более современный вид.

Среди других улучшений можно отметить улучшенную поддержку многопользовательской работы и улучшенную безопасность. Кроме того, компания обещает более быструю загрузку и работу приложений в новой ОС.

Кроме того, Microsoft улучшила функциональность дополнительных инструментов для работы с документами, фотографиями и видео. Например, приложение "Фото" получило новые возможности редактирования и улучшения изображений, а приложение "Фильмы и ТВ" позволяет проигрывать видео в высоком разрешении и с поддержкой Dolby Atmos.

Новая операционная система также поддерживает DirectX 12 Ultimate, что позволяет играм работать с высококачественной графикой и спецэффектами. В свою очередь, это может привести к улучшению качества игрового процесса и повышению популярности Windows 11 в игровой индустрии.

Интерфейс Windows 11 был переработан, теперь пользователи могут настраивать панель задач, добавлять ярлыки и переключаться между открытыми окнами с помощью новых жестов. Кроме того, появилась поддержка темной темы, которая поможет снизить нагрузку на глаза в темных помещениях.

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В целом, новые возможности и улучшения Windows 11 делают его более привлекательным и функциональным, что может привести к увеличению спроса на эту операционную систему.

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#windows 11
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