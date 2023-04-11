Фильм "Громовержцы" должен был стать продолжением "Мстителей", но что-то пошло не так.

Недавно разнеслась новость о том, что студия Marvel изменяет концепцию сиквела "Черной Вдовы" после критики. Теперь все ожидают, что произойдет то же самое с грядущим фильмом "Громовержцы". Чего можно ожидать от этого проекта?

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Изначально, "Громовержцы" были заявлены как продолжение "Мстителей". Однако, в связи с неудачным выходом "Мстители: Финал" и критикой, которую получил фильм, возник вопрос о том, как развивать франшизу дальше.

Студия Marvel решила сменить концепцию и вместо продолжения "Мстителей" сделать фильм "Громовержцы" совершенно отдельной киновселенной. Теперь он будет основан на комиксах "Тор" и будет переносить зрителей в мир асгардской мифологии.

Как это повлияет на сам фильм? Во-первых, зрители ожидают более глубокого изучения асгардского мира и богов, таких как Тор, Локи и Один. Во-вторых, смена концепции дает возможность Marvel попробовать новый формат супергеройского фильма, основанный на мифологических сюжетах.

Кроме того, такой подход позволит студии Marvel использовать уже знакомых зрителям персонажей из "Мстителей" в новом свете. В частности, Локи, который в киновселенной Marvel играет важную роль, будет иметь свою собственную серию на Disney+, которая выйдет после премьеры "Громовержцев".

И, наконец, смена концепции фильма может стать шагом в новую эру для всей франшизы Marvel. Возможно, это станет сигналом для других супергеройских фильмов, которые попытаются следовать по этому пути, открывая новые возможности для сценаристов и режиссеров.

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Конечно, никто не знает, какой будет фильм на самом деле, но смена концепции может стать важным шагом в развитии всей киновселенной Marvel.