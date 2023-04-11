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Недавно вышедший фильм «Братья Супер Марио» стал одним из самых успешных анимационных проектов
За пять дней проката в США он собрал $204,6 млн, опередив «Соника в кино 2», который заработал эти деньги за всё время проката.
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Международные сборы составили $172,8 млн, что вывело общие сборы на недосягаемую высоту для анимации - $377,5 млн. Фильм также установил несколько других рекордов, в том числе лучший стартовый уик-энд в США для экранизации видеоигр .

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Такой успех не остался незамеченным, и Nintendo и Illumination уже планируют создание пары сиквелов и спин-оффов о принцессе Пич и Луиджи, а также запуск гоночного франчайза Mario Kart. Кроме того, они рассматривают возможность экранизации других популярных игровых серий, таких как Legend of Zelda, Donkey Kong и Metroid.

Однако успех «Братьев Супер Марио» оказал негативное влияние на другие фильмы, которые сильно потеряли в сборах из-за его присутствия в кинотеатрах. Некоторые фильмы, например «Подземелья и Драконы», потеряли в сборах на 61%. Тем не менее, успех фильма «Братья Супер Марио» продолжает удивлять и радовать поклонников анимации и видеоигр.

Стоит отметить, что экранизация видеоигр ранее не была особенно успешной. Некоторые проекты, такие как «Принц Персии: Пески времени» и «Убийство на улице Коуши», не смогли оправдать ожидания зрителей и критиков. Однако «Братья Супер Марио» доказали, что экранизация игровой серии может быть успешной, если её создатели учитывают интересы поклонников и тщательно работают над каждым аспектом проекта.

Также стоит отметить, что игры серии «Братья Супер Марио» являются одними из самых продаваемых в истории. Это свидетельствует о том, что у фильма была готовая аудитория, которая с удовольствием посмотрела экранизацию своей любимой игровой серии.

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В целом, успех «Братьев Супер Марио» стал не только важным достижением для Nintendo и Illumination, но и доказательством того, что экранизация видеоигр может быть успешной, если её создатели тщательно работают над каждым аспектом проекта. Также это показывает, что игры серии «Братья Супер Марио» продолжают оставаться популярными и любимыми многими игроками по всему миру.

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