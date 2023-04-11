Сотрудники американской компании Tesla на протяжении нескольких лет делились конфиденциальными видеозаписями.





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Недавно в американских СМИ появилась информация о том, что Tesla несколько лет получала видеофайлы, сделанные на камеры электромобилей. Стоит отметить, что видеозаписи позиционировались как конфиденциальные.

Несколько работников компании знали о том, что происходит с видео. При беседе с прессой выяснилось, что контент обсуждался между коллегами. Большинство видеофайлов содержало неприемлемые сцены, сцены дорожно-транспортных происшествий и прочее подобное наполнение.

Известны даже примеры видеозаписей, которые попали в руки злоумышленников. На одной из них водитель сбил ребенка, передвигающегося на велотранспорте. На другой – голый мужчина приближался к электромобилю. Ролики распространялись посредством рабочих чатов внутри Tesla. Журналисты узнали, что электромобили имеют возможность ведения съемки даже с режимом КПП «парковка».

Tesla заявила, что лица на видеофайлах не распознаны, а сами файлы не распространяются. Тем не менее, один из источников сообщил, что можно вычислить владельца электромобиля по данным видеозаписи. Таким образом, пострадал и сам Илон Маск – в Интернет попали кадры его гаража и его содержимого.

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СМИ обратились как к штатным сотрудникам Tesla, так и к руководству. Никто не смог дать точного ответа о безопасности и конфиденциальности записей с камер.