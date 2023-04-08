Чат-боту ChatGPT можно задать почти бесконечное количество возможных вопросов. В настоящее время этот инструмент тестируется миллионами людей. Искусственный интеллект может помочь решить множество проблем.
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Также известно, что чат-бот не справляется с некоторыми задачами. Так или иначе, теперь у ChatGPT появилась новая способность: с 23 марта он может рекомендовать продукты, рестораны или путешествия. Это стало возможным благодаря недавно выпущенным плагинам ChatGPT от различных компаний. На старте проекта они доступны у платежного гиганта Klarna и турагентства Expedia.
В зависимости от установленного плагина пользователи могут получать рекомендации по продуктам, путешествиям и ресторанам и многое другое от чат-бота. Плагин ChatGPT, конечно же, предоставит соответствующие ссылки для онлайн-покупок от партнеров.
Возможно, чат-бот с ИИ немного компенсирует критическое отношение к капитализму своей новой ролью «агента по продажам». В любом случае Klarna делает еще один шаг на пути к «онлайн-покупкам будущего». Плагин ChatGPT прост в использовании, «действительно решает множество проблем» и создает «огромную добавленную стоимость для всех».