Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, государственный деятель Дмитрий Песков дал разъяснения по вопросу ограничения доступа к сайту «Википедия – свободная энциклопедия», который считается одним из самых информативных интернет-ресурсов (включая Рунет). На данный момент сайт принадлежит компании из Соединенных Штатов Америки. Согласно словам Дмитрия Пескова, блокировки ресурса ожидать не стоит, так как в России попросту не создано достойной альтернативы.
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Однако стоит заметить, что Песков обратил внимание на фактические ошибки энциклопедии (в том числе и в исторической сфере), недочеты и ложь в предоставленной информации. Отдельно он выделил приоритетность разработки отечественного аналогичного проекта и назвал эту задачу обязательной.
На прямой вопрос журналистов о конкретной блокировке ресурса, пресс-секретарь ответил, что ее ожидать не стоит до тех пор, пока не появится аналогичный сайт, действительно соответствующий качеству оригинальной версии и способный отвечать требованиям интернет-пользователей.