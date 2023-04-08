На Магнитогорском МКЗ стартовало тестирование очередного поколения грузовика-беспилотника.

Магнитогорский метизно-калибровочный завод («ММК-МЕТИЗ») запустил старт тестирования нового поколения грузового автомобиля «Урал», который стал действительно легендарным в своей отрасли.

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Созданная современными специалистами версия должна иметь третий уровень автономности согласно общепринятой классификации. На третьем уровне автомобилю требуется контроль специально обученного водителя. Уже на пятом грузовик сможет обходиться без его помощи и ездить автономно. Завод обещает скорый переход на пятую степень. Фотографии, представленные руководством предприятия, показывают, что у грузовика нет кабины, однако присутствует «морда» автомобиля. После этой части начинается кузов.

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Параметры грузовика впечатляют – длина превышает шесть метров, а высота составляет около двух с половиной метров. Создатели «Урала» заявляют, что особых изменений в конструкции нет, однако одно из самых важных – смена трансмиссии с механической на АКПП. Кроме этого, было встроено оборудование, которое требуется любому беспилотнику. Программы, ведущие грузовик, были разработаны специалистами, создавшими робота «Федор», предназначенному для работы в космическом пространстве.