Как уточняют в «Сколково», претендовать на получение грантов могут пилотные проекты сервисов и платформенных решений.

В 2022 году государственный фонд «Сколково» выделил 1,7 млрд рублей на гранты для российских компаний, ведущих разработку в области искусственного интеллекта. В нынешнем же году сумма уменьшилась практически на 50% и упала до 900 млн рублей. В пределах одного гранта компании могут получить от 20 до 100 млн рублей.

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Для получения гранта кандидаты должны выполнить некоторые условия. Прежде всего, как минимум половина бюджета проекта должна быть взята не из государственных источников – то есть, на одних грантах существовать не получится. Кроме этого, фирма должна быть налоговым резидентом Российской Федерации. Проект должен быть эффективен в экономическом плане, конкурентоспособен и интересен промышленникам. Более того, свои требования выдвигает и Министерство экономического развития Российской Федерации.

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Инновационный центр «Сколково» выступает представителем интересов и поддержки государства в области искусственного интеллекта в важнейших отраслях промышленности. Правительством страны создана программа «Цифровая экономика РФ», рассчитанная до конца следующего года.