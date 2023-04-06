Темпы освоения и применения искусственного интеллекта растут с каждым днем, однако до сих пор неизвестно, на что он действительно способен.

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Группа ученых из Соединенных Штатов, Сингапура и Гонконга объединилась и провела исследование, в ходе которого был проведен эксперимент. Согласно его результатам, искусственный интеллект вполне может читать мысли и понимать, о чем мыслит человек.

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Эксперимент проводился таким образом: испытуемым показывали изображения, а затем программа запечатлевала активность в их мозге. Искусственный интеллект анализировал полученные данные и пытался их воспроизвести.

84% случаев оказались положительными: ИИ создавал картинки, которые соответствовали мысленным представлениям людей и попадал в критерии соответствия. Так, совпадали текстура, цвет и темы изначальных и созданных файлов. Эксперты считают, что данных, которые может прочитать машина, вполне хватает для создания визуального представления мыслей человека. Таким образом, если натренировать алгоритмы и усовершенствовать технологию, можно добиться еще более точных результатов и, возможно, достижения иных форм представления образов: например, не визуальных, а аудиальных или даже кинетических.

Для обучения нейросети потребовалось около 160 000 снимков сканирования головного мозга. Группа испытуемых прошла процедуру МРТ, чтобы получились более точные снимки мозга.

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Стоит отметить, что до массового применения подобных технологий еще далеко: технологию нужно доработать и улучшить. Однако процесс не стоит на месте: параллельно проводится еще множество опытов.