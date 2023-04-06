Группа ученых из Соединенных Штатов, Сингапура и Гонконга объединилась и провела исследование, в ходе которого был проведен эксперимент. Согласно его результатам, искусственный интеллект вполне может читать мысли и понимать, о чем мыслит человек.
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Эксперимент проводился таким образом: испытуемым показывали изображения, а затем программа запечатлевала активность в их мозге. Искусственный интеллект анализировал полученные данные и пытался их воспроизвести.
84% случаев оказались положительными: ИИ создавал картинки, которые соответствовали мысленным представлениям людей и попадал в критерии соответствия. Так, совпадали текстура, цвет и темы изначальных и созданных файлов. Эксперты считают, что данных, которые может прочитать машина, вполне хватает для создания визуального представления мыслей человека. Таким образом, если натренировать алгоритмы и усовершенствовать технологию, можно добиться еще более точных результатов и, возможно, достижения иных форм представления образов: например, не визуальных, а аудиальных или даже кинетических.
Для обучения нейросети потребовалось около 160 000 снимков сканирования головного мозга. Группа испытуемых прошла процедуру МРТ, чтобы получились более точные снимки мозга.
Стоит отметить, что до массового применения подобных технологий еще далеко: технологию нужно доработать и улучшить. Однако процесс не стоит на месте: параллельно проводится еще множество опытов.