Милио - персонаж, который с радостью и любовью согреет сердца своих союзников.

В мире League of Legends появился новый персонаж - Милио, который относится к всем своим союзникам с теплотой. Он обладает огненной магией, которая лечит, а не обжигает, и получившая название "пламеняшки". Желая принести славу своей семье, Милио отправился в столицу - Ишталь. Пассивное умение Милио называется "Запал" и служит для разогрева своих союзников. Всякий раз, когда он применяет умение на союзника, этот союзник наносит больше урона следующей атакой или умением, а их враги поджигаются на несколько секунд.

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Если враг уже горит, то время действия эффекта сбрасывается. Даже в бою Милио находит время для игр, используя свое умение "Огненный мяч" (клавиша Q), которое отбрасывает врага и наносит урон по площади при попадании, замедляя их.

Огненный мяч может отскакивать от миньонов и монстров еще дальше, поэтому нужно целиться точнее, чтобы попасть в цель. Умение "Теплые объятия" (клавиша E) защищает союзников, даруя им щит и ускорение. Умение имеет два заряда, поэтому Милио может согреть сразу нескольких друзей.

"Дыхание жизни" (клавиша R) - очищающее пламя, которое лечит союзников и снимает с них все эффекты контроля, кроме подбрасывания, одновременно повышая их стойкость. Милио имеет не так много оружий для защиты, только Огненный мяч, поэтому на линии не стоит рисковать. В боях два на два эта тактика незаменима.





Мяч бьет только по одной цели, поэтому стоит берегись вражеских групп. Милио может усилить атаки союзников и подливать масла в огонь сражения благодаря своему пассивному умению "Запал", а "Теплые объятия" и "Посиделки у костра" могут активировать его трижды. Эти методы очень полезны в осадах башен и в сражениях за объекты.

Умения Милио:

Q - Огненный мяч;

W - Теплые объятия;

E - Дыхание жизни;

R - Запал.

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Милио - персонаж, который способен согреть сердца своих союзников и стать ценным элементом в бою.